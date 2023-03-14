Ещё один рецепт – Личное мнение

Ну, раз уж сегодня говорим о красоте, и своим рецептом поделился Николай Расторгуев, то нужно выслушать и других.

Татьяну Лютаеву вы помните по роли красивой женщины в фильме про гардемаринов. Ну, Жигунов там всё за ней бегал, а Боярский пел ей про голубку.



Фото: Гардемарины

Так вот, Лютаевой только что исполнилось 58, и она любезно делится своими секретами.

«Мой рецепт такой: сначала нужно два раза ополоснуть лицо теплой водой. Затем берем две мисочки — с горячей и холодной водой — и два небольших полотенца. Одно опускаем в миску с горячей водой и прикладываем к лицу на 4-5 секунд. Другое погружаем в холодную воду, держим на лице 2-3 секунды. Повторяем процедуру пару раз. Такое умывание позволяет бороться с морщинами, снимает отечность, возвращает коже упругость, эластичность», — цитирует рецепт Пятый канал.

Я бы ещё подорожник использовала. Или лопух. Как именно? Не знаю, но чувствую, что лишним точно не будет.

Рецепт Лютаевой очень хорош — подробный. В отличие от советов Бони, тут нужно всё-таки умываться. Это тоже плюс.

Заморачиваться с мисочками, конечно, сложно. Но если уж Лютаева говорит, то можно попробовать — ничего опасного в рецепте с полотенцами я не вижу.

Поможет? Не факт, но зато и не навредит. А это уже половина дела в таком сложном вопросе ухода за красотой.

Ладно, у вас есть тайный рецепт вашей красоты? Делитесь.

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