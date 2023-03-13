Срезано четко по линии подбородка: новая модная стрижка микробоб завоевывает популярность

По словам стилистов, в 2023 г. в особенности модными будут короткие стрижки. И одним из наиболее трендовых вариантов станет боб. Стилей этой прически существует несколько. К примеру, в текущем сезоне можно выбрать один из самых новых вариантов боба — микробоб. Микробоб — смелая модная стрижка, не требующая тщательного ухода и сложной укладки.

Тем, кто решил выбрать для себя эту прическу, эксперты рекомендуют сначала обратить внимание на форму своего лица. Считается, что лучше всего микробоб подходит для обладательниц квадратных лиц. Круглолицым женщинам, по мнению стилистов, все же лучше выбирать длинный боб, а обладательницам овального лица — боб длиной до подбородка.

Как укладывать: идеи

Особенностью микробоба является срез четко по линии подбородка. Именно поэтому прическа делает черты лица более мягкими.

Микробоб, помимо всего прочего, — это еще и универсальная стрижка. Способов его укладки существует множество. Микро боб можно, к примеру, носить с боковым пробором.

Также стильно смотрится взлохмаченный вариант этой стрижки. Более гладкий и аккуратный микробоб с прямом пробором по центру поможет создать голливудский стиль. Можно также добавить в прическу объем, создав слои и дополнив прическу челкой.

Как и у любой другой прически, у модного микробоба имеются свои недостатки. Конечно, обладательница этой стрижки, к примеру, не сможет собирать волосы в хвост либо пучок. Но и преимуществ у микробоба имеется масса. Помимо завивки микробоб можно разнообразить, к примеру, с помощью заколок, ободков и лент.

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Можно носить микробоб и вовсе без какой-либо укладки. Эта стрижка сама по себе выглядит очень стильно и красиво. При желании можно также просто оживить прическу несколькими крупными волнами. В этом случае нужно просто использовать плойку или фен.

К каким стилям в одежде подходит

Универсальность микробоба определяется и тем, что эта стрижка хорошо подходит практически к любому стилю и образу. Прическу можно носить с элегантным костюмом и туфлями на каблуке. Отлично микробоб будет смотреться и со спортивным костюмом или джинсами.

Женщинам какого возраста лучше выбирать

Микробоб считается молодежной стрижкой. Но никаких запретов в том, чтобы эту прическу выбирали женщины в возрасте, также не существует. Неплохо этот вариант боба подойдет как женщинам за 30, так и за 50 или даже за 60.

Для возрастных дам микробоб подходит хорошо, в том числе и благодаря простоте в уходе. Единственное, женщинам в возрасте стоит выбирать все же микробоб со слоями. После 40-50 лет волосы начинают быстрее выпадать. И дополнительный объем в этом возрасте не помешает.