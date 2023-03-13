Гламурный смоки-айз или эффект сахарной ваты: лучшие идеи розового макияжа, который станет хитом этой весны

От Барби до “Блондинки в законе” – розовый всегда в моде. В разных вариациях, стилях и оттенках, но нет такого момента в истории моды, чтобы никто не носил этот великолепный и женственный цвет. Сегодня, когда на пике популярности такие стилистические ответвления, как барбикор, бэби-долл, “чистая девушка” и “мягкая девушка”, впору подумать и о безупречном розовом макияже. Тем более что он в любой вариации станет главным косметическим трендом весны. Вот лучшие идеи такого макияжа на каждый случай и стиль.

В стиле Барби

Когда вы создаете макияж в стиле Барби, хитрость заключается в том, чтобы подобрать правильный оттенок розового. Это означает, что вместо персиковых тонов следует выбирать более холодные или даже ледяные розовые цвета. Плюсом этого варианта розового макияжа является триумфальное возвращение в моду прямиком из нулевых матовой помады таких оттенков, которые светлее тона кожи.

Эффект сахарной ваты

Нанесите матовый бледно-розовый оттенок на все веко и создайте складку более насыщенным розовым цветом. Для гармоничного образа попробуйте двухцветные губы, сочетающие светло-розовую помаду с чуть более темным карандашом для губ. Добавьте немного розовых румян и хайлайтера для идеально гламурного монохромного макияжа.

Почти нейтральный

Выбирая розовый макияж, необязательно стремиться к образу Барби – очень многим он не только не подходит, но и совершенно не нравится. Максимально далеким от него будет выбор почти нейтрального макияжа – такого, который при первом взгляде на лицо кажется его естественным видом. Все, что требуется, – это повседневный базовый макияж и легкие вкрапления розового для изюминки образа, например тонкие линии матовых светло-розовых теней вокруг глаз и светло-розовая, почти естественного цвета губ, матовая помада, которую можно еще и слегка припудрить.

Полный гламур

Независимо от того, являетесь ли вы будущей невестой, ищущей идеальный свадебный макияж, или просто любителем всего красивого, готовым к вечеру в городе, вам, вероятно, нужен полный гламурный образ. Начните с мягких матовых теней самого бледного розового оттенка, близкого к пудровому, добавьте увлажняющую кремовую помаду, сочетающуюся с оттенком румян. Чтобы сделать образ еще более выразительным, добавьте немного жидких металлических теней для придания блеска глазам. Это не простой розовый макияж, а полноценное синие гламура.

Сочетание несочетаемого

В случае с розовыми оттенками сочетание на первый взгляд не сочетающихся текстур и оттенков может создать неожиданно гламурный образ.

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Нанесите более глубокий розовый или почти сиреневый тон на внешние уголки век, затем добавьте несколько более светлых оттенков с эффектом мерцания, двигаясь от центра к внутренним уголкам. Используйте густые персиковые румяна и персиковую же помаду с легким мерцанием, чтобы завершить гламурный образ, достойный красной дорожки.

Смоки-айз в розовых тонах

Палитра знаменитого дымчатого макияжа глаз состоит из коричневых, серых и черных тонов. Но с появлением розового в мире красоты можно попробовать смоки-айз, который заменяет нейтральные цвета смелыми оттенками розового. Эта техника макияжа глаз требует светлого мерцающего розового цвета во внутренних уголках глаз, а также на веках. Растушуйте матовые ярко-розовые тени в складке и выше, а затем растушуйте черные тени вокруг верхней и нижней линий ресниц.

Солнечные блики

Персиково-розовый образ с большим количеством сияния станет вашим проводником в мир розового макияжа, если вы еще не готовы полностью окунаться в яркие Барби-оттенки. Нанесите матовые персиковые тени на веки. Для щек и носа используйте тепло-розовые румяна и супер светоотражающий хайлайтер. Завершите макияж теплым розовым блеском для губ.

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Свежий и сияющий образ “чистой девушки”

Этот стиль макияжа обычно не включает никаких цветов и оттенков, но розовый является исключением, так как он наиболее естественный во всей косметической палитре. Добавление нежного розового цвета к естественному макияжу может сделать лицо свежим и сияюще-чистым. Нанесите бледно-розовые румяна на щеки и бледно-розовые тени вокруг глаз. Добавьте хайлайтер под глаза, на нос и щеки. Наконец, нанесите дополнительный сияющий блеск для губ или прозрачное масло для губ.

Один оттенок для всего

Один оттенок для век, губ и щек может быть чрезмерным, но только не для розового макияжа! Начинайте подбирать цвет со щек: если румяна лягут хорошо, подберите такой же оттенок помады и теней или нанесите румяна прямо на веки. Можно уравновесить образ, создав на глазах градацию: в центре пусть будет выбранный оттенок, на внешних уголках – на тон темнее, на внутренних – на тон светлее.

Акцент на щеки

Румяна – один из лучших элементов макияжа, который поможет выглядеть свежо, молодо и ярко. В этом образе все взгляды будут сосредоточены именно на румянах, а значит, на щеках. Используйте пигмент, который подходит и для скул, и для век, чтобы один тон плавно переходил с глаз на яблочки щек, а затем растушуйте для естественного вида. Завершите макияж тушью и розовой помадой, чтобы он был простым и милым, а не ярким и экстравагантным. Пусть щечки выглядят так, как будто лицо раскраснелось от радости, свежего воздуха и прогулки, а не так, как будто вы долго наносили свой макияж.

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Мерцание и сияние

В то время как более матовые или влажные розовые оттенки находятся на пике моды, все еще есть много места для повседневного мерцания. Этот образ – отличный способ придать лицу нежно-розовый цвет, сохраняя при этом сияние. С помощью более светлого, мерцающего розового тона на внутренней половине века и темно-розового на внешних уголках эта техника делает глаза ярче, а более глубокий оттенок розовой помады сыграет на контрасте и безупречно завершит образ.

Милая классика во французском стиле

Это розовое обновление простого образа – классика и шик. Вам понадобятся симпатичные матовые розовые тени для век, нанесенные поверх классических “кошачьих” черных стрелок. Добавьте нежно-розовые румяна на яблочки щек и светло-розовый слегка глянцевый блеск для губ.

Немного блесток

Не нужно ждать особого повода, чтобы добавить немного роскошного блеска в свой образ. Легкие розовые тени в сочетании с серебристым блеском в складке века – это тонкий и красивый способ добавить немного очарования нежно-розовому макияжу. В сочетании с нейтральной помадой и легкими румянами этот стиль позволяет воплотить в жизнь мечты о волшебной принцессе нежно, мило и ненавязчиво. Не бойтесь менять серебряный блеск на золотой или розовый, чтобы получить не менее красивое сочетание оттенков.

Белая подводка

Если макияж без черной подводки кажется незавершенным, но сочетание черного и розового выглядит слишком резким и даже неформальным, можно попробовать добавить к ним белую подводку, создающую прекрасный баланс.

Вы можете использовать ее, чтобы очертить черную линию, или попробовать создать смелую верхнюю складку на веком. Добавьте градацию теней от розового к белому цвету, немного мерцания в центре века и абсолютно матовую розовую помаду для контраста, чтобы получить безупречный образ, который будет достойно смотреться даже на самом торжественном мероприятии.

Розовая подводка

Цветная подводка для глаз – отличный способ добавить смелости вашему образу. Линия ярко-розовой подводки вокруг обычной черной придаст элемент куража любому нейтральному макияжу. После того как вы нанесли основу под макияж, нанесите черную жидкую подводку. Затем обведите ее контур жидкой подводкой в оттенке нежных цветочных лепестков. Наконец, нанесите нежно-розовые тени для основных век, темно-розовые – в складку века и выше, а затем россыпь розовых блесток вдоль линии нижних ресниц. Завершите образ глянцевой помадой любого розового оттенка.