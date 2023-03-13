Важное событие для азиатского сообщества — объявлены лауреаты премии «Оскар-2023»

Картина «Всё везде и сразу» стала триумфатором церемонии вручения «Оскара» 2023 года, собрав семь золотых статуэток, в том числе за лучший фильм, передаёт The Guardian. Церемония также запомнится тем, что стала первой, когда лауреатами премии были названы сразу несколько актёров азиатского происхождения.



АР

Триумфатором 95-й церемонии вручения премии «Оскар», состоявшейся в Лос-Анджелесе, стал фильм «Всё везде и сразу», получивший сразу семь заветных статуэток, в том числе в категории «Лучший фильм». Как отмечает The Guardian, это стало важным событием для азиатского сообщества.

Картина о расколотой семье и её межпространственных приключениях также победила в категориях «Лучшая актриса», «Лучший режиссёр», «Лучший актёр второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж». Научно-фантастический комедийный боевик стал абсолютным лидером премии «Оскар» этого года.

Церемония этого года запомнится также тем, что это первый раз, когда сразу несколько актёров азиатского происхождения получили золотую статуэтку.

Исполнительница главной роли Мишель Йео стала первой актрисой азиатского происхождения, получившей премию за лучшую женскую роль, и второй небелой женщиной после Холли Берри, которая выиграла статуэтку в 2002 году. «Для всех маленьких мальчиков и девочек, похожих на меня, которые сегодня смотрят церемонию, это маяк надежды и возможности», — отметила Йео, добавив, что женщины никогда не должны позволять никому говорить, что «время их расцвета уже позади».

Кехюи Куан удостоился звания «Лучший актёр второго плана», обойдя Джадда Хёрша и Барри Кеогана. Как напоминает The Guardian, он стал первым актёром вьетнамского происхождения, выигравшим «Оскар». «Мама, я только что получил «Оскар»! — заявил Куан со слезами на глазах. — Говорят, такое случается только в кино, я не могу поверить, что это происходит со мной».

Его коллега по фильму «Всё везде и сразу» Джейми Ли Кёртис была названа лучшей актрисой второго плана, обойдя Анджелу Бассетт и Керри Кондон. Издание называет актрису первым «ветераном» кинематографа, которая была удостоена награды в этой категории. «Я понимаю, что выглядит так, будто я стою здесь одна, но я — это сотни людей», — отдала дань уважения Кёртис тем, кто принимал участие в создании фильма и в её жизни.

Два Дэниела, сценаристы и режиссёры Дэниел Кван и Дэниел Шейнерт, стали третьим дуэтом в истории, получившим «Оскар» за лучшую режиссуру. Свою награду они посвятили родителям, признавшись со сцены в любви к кино.

Лучшим актёром стал Брендан Фрейзер за главную роль в фильме «Кит», оставив позади Остина Батлера и Колина Фаррелла. Фрейзер поблагодарил режиссера Даррена Аронофски за то, что тот бросил ему «творческий спасательный круг», когда казалось, что его карьера уже окончена. Драма также удостоилась награды в категории «Лучший грим и причёски», несмотря на споры относительно того, насколько победа является обоснованной, учитывая, что для Фрейзера создали костюм, чтобы он выглядел так, будто весит 270 кг.

Немецкая антивоенная картина «На Западном фронте без перемен» на церемонии получила четыре награды: в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучшая музыка», «Лучшее художественное оформление» и «Лучшая операторская работа».



Сара Полли получила «Оскар» за лучший адаптированный сценарий для драмы «Говорят женщины». Режиссёр стала лишь девятой женщиной, победившей в этой категории. Полли поблагодарила Академию инематографических искусств и наук за то, что там не оскорбились «столь близким соседством слов «женщина» и «говорит» в названии картины.

Среди других победителей The Guardian выделяет фильмы «Пиноккио Гильермо дель Торо», ставший лучшим анимационным фильмом, и «Навальный», названный лучшей документальной картиной. На сцену, для того чтобы принять награду, поднялась супруга блогера Алексея Навального Юлия.

Награды за лучший дизайн костюмов удостоилась Рут Картер за работу над фильмом «Чёрная пантера: Ваканда навсегда». Картер стала первой темнокожей женщиной, получившей два «Оскара». Ранее она получила статуэтку за работу над фильмом «Чёрная пантера». «Спасибо академии за признание супергероя — темнокожей женщины», — сказала Картер.

Сиквел Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» взял статуэтку за лучшие визуальные эффекты, а «Топ Ган: Мэверик» в главной роли с Томом Крузом победил в категории «Лучший звук». Naatu Naatu из индийского «RRR: Рядом ревёт революция» была названа лучшей песней к фильму этого года.