Используем 30 мл крема на все тело. Как применять средства от солнца

Многие и нас используют солнцезащитный крем только тогда, когда загорают на пляже На самом деле защита от ультрафиолета нужна всегда. В противном случае увеличивается риск появления меланом, развития онкологии. Также из-за воздействия ультрафиолета кожа обезвоживается, что приводит к появлению преждевременных признаков старения.

Во избежание подобных негативных последствий примите к сведению следующие советы.

Используйте УФ-крем весь год

Крем нужно наносить на открытые участки кожи перед каждым выходом на улицу, независимо от времени года и от погоды. Даже если на улице нет солнца и стоит пасмурная погода, все равно есть воздействие ультрафиолета.

Помните о том, что ультрафиолет отражается от воды и снега и еще больше повреждает кожу. Поэтому когда вы отдыхаете воле водоема или гуляете по заснеженной улице, то использование крема в качестве защиты кожи является обязательным условием.

Не забывайте обновлять защиту

Пусть использование УФ-крема войдет в вашу ежедневную бьюти-рутину. Наносите средство за 15-20 минут до выхода и дома. Это необходимо для того, чтобы крем впитался.

Также не забывайте обновлять защиту каждые два часа. Совет: носите солнцезащитный крем с собой в сумочке, чтобы иметь возможность следовать вышеуказанной рекомендации.

Средство нужно наносить в достаточном объеме, а не просто символически, ведь основная цель заключается в том, чтобы создать надежный защитный слой. Норма — это тридцать миллилитров крема на все тело (если речь идет о взрослом человеке). Не забывайте о том, что кремом нужно обрабатывать не только тело и кожу лица, но также и губы. Они тоже нуждаются в защите от ультрафиолета.

Обновлять защиту также следует после купания и после обильного потоотделения (например, после тренировке в спортзале).

Инвестируйте в качественную продукцию

Подбирайте солнцезащитный крем с учетом индивидуальных особенностей. Если у вас бледная кожа и вы быстро обгораете, то берите средство с самым высоким уровнем защиты.

Если говорить об универсальной продукции, которую можно использовать круглый год, то это крем с SPF не ниже 15. В идеале — 30-50. Отдавайте предпочтение водостойкому средству. Летом лучше использовать крем легкой текстуры: так, чтобы его можно было наносить поверх макияжа. Лучше всего растушевывать средство кисточкой.

Вы также можете добавлять солнцезащитный крем в тональный крем, смешивая средства вместе. Либо приобрести уже готовую тональную основу с защитой от солнца.

Правила использования крема для детей

Что касается детей, то малышам до полугода солнцезащитные кремы противопоказаны. Защищайте новорожденного от воздействия ультрафиолета, создавая тень.

Когда ребенку исполнится шесть месяцев, тогда можно начинать пользоваться специальным детским солнцезащитным кремом. Если кожа у малыша очень чувствительная, если наблюдается склонность к аллергии, тогда отдавайте предпочтение продукции с оксидом цинка и диоксидом титана в составе. Это минеральные фильтры, которые отражает ультрафиолет по принципу зеркальной поверхности. Они не вызывают аллергических реакций.