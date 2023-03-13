Межрасовую ненависть в США разжигают СМИ

Как свидетельствуют свежие соцопросы, почти половина темнокожего населения США не согласны с утверждением: «В том, чтобы быть белым, нет ничего плохого», передаёт Fox News. Как отметил ведущий канала Такер Карлсон, в этом нет ничего удивительного — ведь американские СМИ в последние годы только и делают, что культивируют подобные настроения.

На днях были опубликованы результаты, наверное, одного из самых удручающих исследований общественного мнения в истории: компания Rasmussen установила, что почти половина афроамериканцев — 47 процентов — не согласны с утверждением: «В том, чтобы быть белым, нет ничего плохого».

Это просто ужас! Впрочем, это-то понятно — но отчего же у нас так обстоят дела? А в том числе оттого, что вот уже несколько лет наши СМИ вселяют в умы всего населения страны межрасовую ненависть руандийского толка — и ситуация в этом плане не только не налаживается, она усугубляется. Как-то даже спрашиваешь себя: «Чем же это всё в итоге кончится?»

Газета Los Angeles Times только что опубликовала материал вот под каким заголовком — и мы его цитируем дословно: «О том, как белые и состоятельные автомобилисты загрязняют воздух, которым дышит небелокожее население Лос-Анджелеса». Вот оно что. Ну да.

Мы, кстати, немножко покопались и узнали, что написал это очередной погрязший в декадентстве отпрыск богатых родителей, окончивший школу Гарвард-Вестлейк — самое дорогое частное учебное заведение во всём Лос-Анджелесе. Но вот он пишет на страницах Los Angeles Times, что белые люди вредят остальным уже только тем, что дышат. Ну давайте теперь просто подвергнем их уже геноциду, что ли. Как это вообще называется? Мрак, вот как.

Нам нет никакой нужды ненавидеть друг друга из-за цвета кожи, а Los Angeles Times пора бы прекратить эту ненависть разжигать — как, впрочем, и остальным СМИ.

Дата выхода в эфир 11 марта 2023 года.