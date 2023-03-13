 

«Известия»: сроки ремонта гаджетов Apple в РФ увеличатся до двух месяцев

13.03.2023, 10:45, Разное
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Российская гарантия на устройства Apple может быть продлена до двух месяцев с апреля. Об этом, по данным источников на рынке, пишет газета “Известия”.

Это связано с тем, что компания Apples не может продлить контракты на обслуживание с российскими авторизованными сервисными центрами (АСЦ), срок действия которых истекает в марте. Вместо них будет создано специальное представительство для решения гарантийных случаев, а ремонт из-за сложной логистики займет больше времени.

Отмечается, что Apple будет обслуживать только гаджеты, приобретенные до марта 2022 года или импортированные из-за рубежа. Apple не будет предоставлять гарантию на устройства, ввезенные путем параллельного импорта. Один из собеседников издания заявил, что корпорация больше не сможет взаимодействовать с российскими АСЦ.

“Известия” опросили экспертов, которые отметили, что АСЦ продолжат играть важную роль в гарантийном ремонте гаджетов производства Купертино. Иностранной компании, которую Apple уполномочила работать в России, будет разрешено заключать соглашения с российскими техническими центрами.

Россияне по-прежнему смогут обращаться в АСЦ, как и раньше, но для проведения ремонта по документации будет использоваться другое юридическое лицо.


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