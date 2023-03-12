 

«Диалог глухих» — Le Figaro о протестах французов против пенсионной реформы

12.03.2023, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В субботу во Франции прошли новые протесты против пенсионной реформы. И хотя они были менее многочисленными, чем раньше, в Париже они сопровождались столкновениями с полицией и беспорядками. Впрочем, как отмечает автор статьи в Le Figaro, правительство всё равно не прислушивается к протестующим и не идёт на уступки по реформе.


AP

Во Франции прошёл седьмой день протестов против пенсионной реформы, пишет Le Figaro. На этот раз численность протестующих была меньше, но профсоюзы по-прежнему призывают правительство прислушаться к мнению народа.

По данным Министерства внутренних дел Франции, по всей стране на протесты вышли 368 тыс. человек. Профсоюзы называют свою цифру — более миллиона человек. При этом профсоюзы специально выбирают для демонстраций субботний день, чтобы к ним могли присоединиться семьи с детьми и работники частного сектора. Но в Париже, по данным профсоюзов, вышли на протесты всего 300 тыс. человек. Ещё во вторник цифры были значительно выше — 700 тыс.

Сам закон о повышении пенсионного возраста уже близок к принятию. При этом власть показывает, что твёрдо стоит на своих позициях, пишет автор статьи. По словам лидеров оппозиции, это лишь укрепляет их намерения: «Решимость вышла за пределы стадии гнева». Лоран Эскюр из Национального союза автономных профсоюзов заявил: «Мы идём от социального кризиса к политическому».

В Париже, в отличие от многих других городов, протесты сопровождались беспорядками, повреждением уличной мебели и столкновениями с полицией. Профсоюзы опасались этого: во вторник, во время предыдущей акции протеста в Париже, служба безопасности профсоюзов, которая занимается организацией митингов, не позволила агрессивным демонстрантам затесаться в толпу протестующих. В ответ они получили оскорбления и обвинения в сотрудничестве с полицией.

И сейчас в парижских протестах были замечены несколько сотен человек, одетых в чёрное и выкрикивающих антикапиталистические или антифашистские лозунги. 32 человека были арестованы, полиция неоднократно применяла слезоточивый газ. В других районах Франции протесты проходили в основном спокойно. Исключение составил Нант, где вспыхнуло столкновение между некоторыми демонстрантами и полицией. Стражи порядка применили слезоточивый газ.

Автор статьи делает вывод: хотя некоторые работники, например сферы транспорта, ещё бастуют, «ситуация, похоже, заблокирована». Профсоюзы не могут заставить правительство изменить свой проект реформы.

Однако новые протесты назначены на среду. В то же время профсоюзы призвали власти узнать мнение людей по наиболее взрывоопасным пунктам реформы с помощью референдума или любого подобного средства.

Профсоюзы обвиняют исполнительную власть в том, что она ставит под угрозу демократическое равновесие, отказываясь прислушиваться к мнению народа. «Состояние нашей демократии беспокоит меня всё больше и больше», — отметил Франсуа Оммериль из объединения профсоюзов CFE-CGC. Некоторые также обеспокоены ростом беспорядков на фоне молчания правительства. При этом правительство напоминает, что оно само пришло к власти с программой, предполагающей пенсионную реформу. «Диалог глухих продолжается», — делает вывод автор статьи в Le Figaro.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11.22 / Лицо американского вампира реконструировали при помощи ДНК

17.09.22 / Пригожинский общественник Соловейчик раскритиковал Смольный за плохое качество дорог в Петербурге

24.10.22 / Бывший министр финансов стал фаворитом в гонке за кресло британского премьера

01.02.22 / Дождитесь инопланетян — они излечат всех землян!

21.05.21 / «Простите меня, уральцы, я просто редко бывал в Омске»: Жириновский пересмотрел своё мнение насчёт самого тупого региона России

02.09.22 / Конкин сообщил об ухудшении состояния внучки после смерти матери

12.11.22 / “Пансион”: все, что нужно знать о сериале с Толстогановой, Милославской, Шакирой и другими

16.12.21 / Пиджаки, комбинезоны, свободные брюки и пышные жилетки: блогер показывает, как женщине за 60 лет выглядеть стильно, но без излишеств

02.10.22 / Польский эксперт – то, что Польша обеспечена газом на зиму, — это миф

27.05.21 / Берут на себя роль отца и другие ошибки, которые делают мамы при воспитании сыновей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика