«Диалог глухих» — Le Figaro о протестах французов против пенсионной реформы

В субботу во Франции прошли новые протесты против пенсионной реформы. И хотя они были менее многочисленными, чем раньше, в Париже они сопровождались столкновениями с полицией и беспорядками. Впрочем, как отмечает автор статьи в Le Figaro, правительство всё равно не прислушивается к протестующим и не идёт на уступки по реформе.



AP

Во Франции прошёл седьмой день протестов против пенсионной реформы, пишет Le Figaro. На этот раз численность протестующих была меньше, но профсоюзы по-прежнему призывают правительство прислушаться к мнению народа.

По данным Министерства внутренних дел Франции, по всей стране на протесты вышли 368 тыс. человек. Профсоюзы называют свою цифру — более миллиона человек. При этом профсоюзы специально выбирают для демонстраций субботний день, чтобы к ним могли присоединиться семьи с детьми и работники частного сектора. Но в Париже, по данным профсоюзов, вышли на протесты всего 300 тыс. человек. Ещё во вторник цифры были значительно выше — 700 тыс.

Сам закон о повышении пенсионного возраста уже близок к принятию. При этом власть показывает, что твёрдо стоит на своих позициях, пишет автор статьи. По словам лидеров оппозиции, это лишь укрепляет их намерения: «Решимость вышла за пределы стадии гнева». Лоран Эскюр из Национального союза автономных профсоюзов заявил: «Мы идём от социального кризиса к политическому».

В Париже, в отличие от многих других городов, протесты сопровождались беспорядками, повреждением уличной мебели и столкновениями с полицией. Профсоюзы опасались этого: во вторник, во время предыдущей акции протеста в Париже, служба безопасности профсоюзов, которая занимается организацией митингов, не позволила агрессивным демонстрантам затесаться в толпу протестующих. В ответ они получили оскорбления и обвинения в сотрудничестве с полицией.

И сейчас в парижских протестах были замечены несколько сотен человек, одетых в чёрное и выкрикивающих антикапиталистические или антифашистские лозунги. 32 человека были арестованы, полиция неоднократно применяла слезоточивый газ. В других районах Франции протесты проходили в основном спокойно. Исключение составил Нант, где вспыхнуло столкновение между некоторыми демонстрантами и полицией. Стражи порядка применили слезоточивый газ.

Автор статьи делает вывод: хотя некоторые работники, например сферы транспорта, ещё бастуют, «ситуация, похоже, заблокирована». Профсоюзы не могут заставить правительство изменить свой проект реформы.

Однако новые протесты назначены на среду. В то же время профсоюзы призвали власти узнать мнение людей по наиболее взрывоопасным пунктам реформы с помощью референдума или любого подобного средства.

Профсоюзы обвиняют исполнительную власть в том, что она ставит под угрозу демократическое равновесие, отказываясь прислушиваться к мнению народа. «Состояние нашей демократии беспокоит меня всё больше и больше», — отметил Франсуа Оммериль из объединения профсоюзов CFE-CGC. Некоторые также обеспокоены ростом беспорядков на фоне молчания правительства. При этом правительство напоминает, что оно само пришло к власти с программой, предполагающей пенсионную реформу. «Диалог глухих продолжается», — делает вывод автор статьи в Le Figaro.