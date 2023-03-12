 

Первый автосалон Kaiyi откроют в РФ 16 марта

12.03.2023, 15:30, Разное
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Новый автомобильный салон Kaiyi будет открыт в РФ уже с 16 марта.

В компании сообщил, что он будет расположен в районе Внуково. Одновременно с открытием первого отечественного автосалона Kaiyi также продемонстрируют публике новую модель Kaiyi Е5. Пользователи уже могут рассмотреть изображения транспортного средства, которое имеет привлекательный дизайн. Вместе с тем ранее специалисты констатировали наличие некачественного пластика с характерным запахом.

Следует отметить, что новая модель Kaiyi Е5 представляет собой перелицованную копию Chery Arizzo 7. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель на 156 л.с. мощности. Начальная цена на новую модель на российском рынке составит от 1 млн рублей.


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