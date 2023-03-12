Jetour может выйти на рынок РФ с кроссоверами Dashing и X90 Plus в 2023 году

В скором времени в РФ начнутся продажи новых автомобилей китайского бренда Jetour, о чем поступило официальное подтверждение.

Российский сайт бренда уже начал работу, а также можно увидеть, что первыми для местных покупателей станут доступны модели кроссоверов Dashing и X90 Plus. Что касается первой новинки, то здесь установили 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 156 л.с. мощности. Также указано, что новинка получит версию с 1,6-литровым мотором на 197 л.с. мощности.

На рынке также предложат модель Jetour X90 Plus, которая предполагает агрегаты на 1,6 и 2,0 литра с мощностью 197 и 254 л.с. соответственно. Остальные характеристики были озвучены несколько ранее.