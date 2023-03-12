 

Медики ответили на вопрос, почему возникают злоба и нерегулируемые эмоции

12.03.2023, 15:25, Разное
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У каждого неприятного явления в нашем организме есть причина. Злость, агрессия и гнев – не просто природное явление. Практикующий бизнес-психолог Юлия Керецман и врач-эндокринолог-гинеколог Мария Филатова рассказали о физиологических причинах, почему мы злимся.

Человек может испытывать гнев или агрессию при нарушении гормонального фона, например, при гипотиреозе и тиреотоксикозе. Эти же эмоции могут быть вызваны низким уровнем серотонина, неправильным образом жизни, недосыпанием и высоким уровнем гормонов стресса. Восстановить уровень серотонина можно с помощью диеты с высоким содержанием натрия, физической активности, медитации и психотерапии.

Очень важно регулярно заниматься физическими упражнениями, сбалансированно питаться и уделять время отдыху. Недостаток сна может привести к психическим проблемам и даже усугубить раздражительность. Злость и агрессия могут быть также вызваны хронической болью. Для ранней диагностики и лечения очень важно обратиться к специалисту, чтобы избежать негативных эмоциональных проявлений.

Голод может привести к усилению гнева, раздражительности и низкому уровню сахара в крови. Организм начнет испытывать стресс, если он постоянно голоден или если вы пропускаете прием пищи. За этим немедленно последуют гнев, разочарование, грусть и неудовлетворенность. Чтобы избежать этих эмоциональных симптомов, очень важно следить за своими пищевыми привычками.


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