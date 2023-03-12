Эксперт Голов указал на нежелание Беглова работать над ошибками в сфере ЖКХ

Петербургские чиновники предпочитают откупаться от пострадавших от гололедицы в суде, чем наладить работу Комитета по благоустройству и городских служб, считает и основатель «Школы ЖКХ Петербурга» Анатолий Голов.

Ранее СМИ сообщили, что мужчина отсудил у Комблага 650 тысяч рублей в качестве компенсации за сломанную на льду голень. Еще одному автолюбителю удалось взыскать в суде 85 тысяч рублей за пробитую крышу машины. Голов отметил, что власти Петербурга таких исков совсем не боятся, хотя суд и встает в большинстве случаев на сторону пострадавших.

«Эти компенсации ведь не платятся из кармана определенного чиновника, который за это отвечает, они платятся из кармана налогоплательщика. Поэтому чиновнику проще заплатить деньги из бюджета, чем хорошо выполнять свою работу», — напомнил Голов.

По словам эксперта, у команды губернатора Александра Беглова и его подчиненных в Комблаге нет мотива работать над ошибками, пока недовольных «затыкают деньгами» из бюджетных средств. Кроме того, не все петербуржцы доводят дело до суда и сколько таких пострадавших на самом деле — неизвестно.

Ранее местные СМИ сообщали, что заморозки в феврале и марте привели к росту числа травм на льду и притоку обращений в травмпункты.