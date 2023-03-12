 

Лауреаты Нобелевской премии и экс-лидеры стран призвали покончить с вакцинным неравенством в мире

12.03.2023, 7:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лауреаты Нобелевской премии, экс Генсек ООН Пан Ги Мун и бывшие главы государств и правительств более чем 40 стран в открытом письме призвали положить конец несправедливому распределению вакцин между промышленно развитыми и бедными странами, пишет Die Zeit. Подписанты утверждают, что в первый год после появления вакцины против коронавируса её справедливое распределение смогло бы предотвратить 1,3 миллионов смертей. Они требуют, чтобы подобная ситуация не повторилась впредь.


AP

Более 200 известных деятелей науки и политики призвали положить конец несправедливому распределению вакцин в мире. В открытом письме они потребовали, чтобы ситуация с неравным доступом к вакцинам, как, например, во время пандемии коронавируса, не повторилась впредь, пишет Die Zeit.

Спустя три года после начала пандемии в разных странах мира всё ещё доступны разные объёмы вакцин, отмечается в письме. В то время как в промышленно развитых государствах была относительно быстро привита большая часть населения, в бедные страны препаратов для вакцинации практически не поступало.

В письме, опубликованном неправительственной организацией People’s Vaccine Alliance, указывается, что в первый год после появления вакцины против коронавируса её справедливое распределение смогло бы предотвратить 1,3 миллионов смертей. Подписанты призывают оказать странам Глобального Юга поддержку в создании исследовательских центров и производстве вакцин.

Кроме того, в письме говорится о необходимости ограничения прав на интеллектуальную собственность в тех сферах, где они препятствуют обмену знаниями об анализах и ​​методах лечения. «Решения, принятые сейчас, определят, как мир подготовится и отреагирует на будущие глобальные кризисы в области здравоохранения», — утверждается в письме.

В частности, свои подписи под письмом оставили лауреаты Нобелевской премии американский экономист Джозеф Ю. Стиглиц и британский биохимик Ричард Джон Робертс, бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и бывшие главы государств и правительств более чем 40 стран, в том числе экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр, экс-премьер-министр Италии Романо Проди и экс-премьер-министр Франции Доминик де Вильпен, передаёт Die Zeit.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08.20 / Скандалы: Особенности информационного труда журналистов «Ведомостей»

28.11.22 / Гурьев день: Что нельзя делать в праздник 28 ноября

23.02.23 / Серия Samsung Galaxy S23 оказалась вдвое популярнее Galaxy S22 прошлого года

26.06.20 / В мире: США применили в Сирии «летающую мясорубку»

29.09.22 / Мнение: Главная причина стрельбы в школах

21.02.21 / В России запретят играть за Вермахт в World of Tanks

03.01.21 / Умершего на том свете встречают близкие, родственники и друзья

03.02.23 / Белорусская модель Женя Катава впервые стала мамой

20.05.21 / Dooly собирает еще 80 миллионов долларов на свои инструменты искусственного интеллекта, чтобы помочь продавцам управлять своей занятой работой.

04.06.21 / Если любите высокие каблуки: практикуйте эти пять простых движений, чтобы избежать проблем с ногами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика