Лауреаты Нобелевской премии и экс-лидеры стран призвали покончить с вакцинным неравенством в мире

Лауреаты Нобелевской премии, экс Генсек ООН Пан Ги Мун и бывшие главы государств и правительств более чем 40 стран в открытом письме призвали положить конец несправедливому распределению вакцин между промышленно развитыми и бедными странами, пишет Die Zeit. Подписанты утверждают, что в первый год после появления вакцины против коронавируса её справедливое распределение смогло бы предотвратить 1,3 миллионов смертей. Они требуют, чтобы подобная ситуация не повторилась впредь.



AP

Более 200 известных деятелей науки и политики призвали положить конец несправедливому распределению вакцин в мире. В открытом письме они потребовали, чтобы ситуация с неравным доступом к вакцинам, как, например, во время пандемии коронавируса, не повторилась впредь, пишет Die Zeit.

Спустя три года после начала пандемии в разных странах мира всё ещё доступны разные объёмы вакцин, отмечается в письме. В то время как в промышленно развитых государствах была относительно быстро привита большая часть населения, в бедные страны препаратов для вакцинации практически не поступало.

В письме, опубликованном неправительственной организацией People’s Vaccine Alliance, указывается, что в первый год после появления вакцины против коронавируса её справедливое распределение смогло бы предотвратить 1,3 миллионов смертей. Подписанты призывают оказать странам Глобального Юга поддержку в создании исследовательских центров и производстве вакцин.

Кроме того, в письме говорится о необходимости ограничения прав на интеллектуальную собственность в тех сферах, где они препятствуют обмену знаниями об анализах и ​​методах лечения. «Решения, принятые сейчас, определят, как мир подготовится и отреагирует на будущие глобальные кризисы в области здравоохранения», — утверждается в письме.

В частности, свои подписи под письмом оставили лауреаты Нобелевской премии американский экономист Джозеф Ю. Стиглиц и британский биохимик Ричард Джон Робертс, бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и бывшие главы государств и правительств более чем 40 стран, в том числе экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр, экс-премьер-министр Италии Романо Проди и экс-премьер-министр Франции Доминик де Вильпен, передаёт Die Zeit.