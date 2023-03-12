Лоферы снова в тренде: как интегрировать модную обувь весны в образ женщинам за 60

Весной 2023 года лоферы окажутся на пике моды. Это удобная и комфортная обувь, которая сочетается с разными видами одежды. Она подходит не только для молодежи, но и для зрелых женщин. Лоферы способны украсить любой наряд. В статье мы расскажем, как вписать эту обувь в образ женщинам за 60.

Преимущества лоферов

Лоферы более удобны в носке, чем туфли на высоких каблуках. При этом они выглядят привлекательнее, чем кроссовки или кеды. Эта обувь поможет вам создать не только повседневный и спортивный, но и классический или нарядный образ.

Лоферы подходят женщинам любого возраста. Они визуально омолаживают облик и позволяют выглядеть модно и современно.

Как носить эту обувь в возрасте 60+

Многие женщины за 60 любят носить лоферы. Эта обувь практически не создает нагрузки на ноги и позволяет долго ходить, не ощущая усталости.

Однако при выборе одежды под лоферы зрелым дамам необходимо учитывать свое телосложение. Если у вас широкие бедра, то сочетайте эту обувь с вещами длины миди. В холодную погоду вы можете надеть платье из трикотажа, а летом – юбку в стиле бохо.

Женщинам с фигурой “яблоко” и выраженным животом следует сочетать лоферы с джинсами с завышенной линией талии. Вы можете прикрыть проблемные места кардиганом, тренчем или удлиненным пиджаком. Все эти базовые вещи можно комбинировать с лоферами.

С брюками

Сочетание лоферов с брюками является классикой. Чаще всего женщины надевают эти брюки под джинсы. Это идеальный вариант для создания повседневного стиля. Вы можете дополнить свой образ рубашкой или водолазкой, а сверху надеть пиджак.

В прохладную погоду вы можете носить лоферы с брюками из искусственной кожи. Желательно выбирать модель с завышенной талией. Завершите свой образ кардиганом или свитером из крученого трикотажа.

Женщинам невысокого роста следует сочетать лоферы с классическими джинсами и удлиненным плащом или пальто под цвет брюк. Это пожет визуально вытянуть силуэт.

Летние лоферы можно сочетать с льняными брюками и легкой блузкой светлых оттенков. Дополните образ сумочкой под цвет обуви.

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С платьями

Если вы надеваете лоферы с платьями, то добавьте в свой стиль яркие оттенки. Это поможет вам создать моложавый образ. Например, вы можете сочетать летнее платье в бежевых тонах с мокасинами и сумкой красного цвета, как на фото ниже.

Если вам нравится классическая обувь коричневого или черного цвета, то выбирайте более яркое платье. Отдавайте предпочтение одежде с цветочными принтами. Очень красиво смотрятся черные лоферы в сочетании с красочными платьями и юбками в стиле бохо.

Лоферы на платформе

Лоферы на платформе выглядят очень привлекательно. Они удобны в носке и визуально увеличивают рост. Если вам нравится такая модель обуви, то сочетайте ее с укороченными прямыми джинсами или юбкой длины миди.

Лоферы на платформе не стоит надевать с узкими джинсами, спортивными костюмами и кожаными леггинсами. Такие комбинации выглядят неэстетично.

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Лоферы на каблуке

Лоферы на каблуке подойдут для создания нарядного образа. Они могут заменить классические туфли. Выбирайте изделия на широком квадратном каблуке. Они комфортны и обеспечивают хорошую устойчивость.

Лоферы на каблуке можно комбинировать с широкими брюками, длинными платьями и юбками, а также прямыми джинсами.

Какой цвет выбрать

При выборе оттенка лоферов следует принимать во внимание цветовую гамму вашего наряда. Вы можете создать контрастный или однотонный образ.

Если вам нравится сдержанный стиль, то выбирайте мокасины классических оттенков. Они должны соответствовать тону ваших брюк, пиджака или платья.

Если вы предпочитаете смелый образ, то подбирайте лоферы под самую красочную деталь вашего наряда. Яркая обувь поможет вам выглядеть моложе, но она должна сочетаться с другими элементами вашего стиля.

Заключение

Лоферы – один из лучших видов обуви для женщин за 60. Они сочетают в себе удобство, красоту и элегантность, а также легко вписываются в разные стили.