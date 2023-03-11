Моб-боб – главное открытие весны 2023: особенности и вариации модной стрижки, которая идет всем

Весной 2023 года станет очень популярной стрижка моб-боб. Она подчеркивает красоту черт лица и идет практически всем женщинам. Это прическа имеет множество вариаций, и вы всегда сможете подобрать ту модель, которая подходит под ваш образ. В статье мы расскажем об особенностях моб-боба и приведем несколько идей укладки этой стрижки.

Что такое моб-боб

Моб-боб представляет собой стрижку боб средней длины. Линия волос заканчивается между подбородком и плечами, не касаясь их.

Эта прическа может иметь разнообразную форму: тупую, многоярусную. гладкую или волнистую. Вы можете носить стрижку с челкой или без нее. Моб-боб подходит к любому стилю и хорошо смотрится на волосах разного типа.

Стрижка моб-боб идет женщинам за 50, так как обладает омолаживающим эффектом.

Кому идет эта стрижка

Прическа моб-боб универсальна и подходит женщинам с разной внешностью. Ее можно адаптировать под любую форму лица: овальную, круглую, квадратную, сердцевидную. Ее также можно стилизовать под прямые, волнистые и кудрявые волосы.

Чтобы поддерживать форму и длину прически, посещайте парикмахерскую каждые 4 недели. Моб-боб также может быть переходной формой стрижки, если вы решили отрастить длинные волосы.

Идеи укладки

Вы можете экспериментировать с укладкой волос и формой стрижки. Вот несколько интересных идей прически:

Сделайте боковой пробор и уложите волосы с помощью фена с круглой щеткой. У вас получится прическа, напоминающая скандинавский боб. Она подходит круглолицым женщинам, так как визуально вытягивает черты. Добавьте к прическе моб-боб длинную челку. Она скроет слишком высокий лоб. Вы также можете попросить парикмахера сделать челку-шторку, чтобы придать лицу обрамление. Если у вас вьющиеся волосы, то сделайте многоступенчатый моб-боб. Эту стрижку парикмахер делает на сухие волосы. Это хороший способ придать локонам форму. Если вы хотите внести разнообразие в свой образ, то сочетайте моб-боб с маленьким пучком на макушке.

Моб-боб для женщин за 50

Моб-боб – отличный выбор для женщин 50+. Чтобы ваше лицо выглядело моложе, попросите стилиста сделать не тупую, а слегка ступенчатую стрижку. Она выглядит менее строгой и придает волосам больше объема и движения.

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Сочетайте эту прическу с челкой. Пряди волос спереди помогут вам скрыть морщины на лбу, а ступенчатые слои сделают овал лица более четким. Это позволит вам визуально скинуть несколько лет.

Если ваши волосы поседели, то откажитесь как от коротких, так и от длинных вариантов боба. Такие стрижки прибавляют возраст. Лучше отдать предпочтение моб-бобу. Средняя длина в меньшей степени привлекает внимание к седине.

Если вы решили сделать моб-боб, но при этом немного скрыть седину, то выбирайте мелирование елочкой. Такой вариант окрашивания идеально подходит для волос средней длины. Он не маскирует седину полностью, а гармонично вписывает серебристые пряди в образ. Вы можете выбрать как холодные, так и теплые блики, в зависимости от естественного тона вашей кожи.

Заключение

Моб-боб – практичная универсальная стрижка. Она выглядит классически и долго не выйдет из моды. Вы можете легко адаптировать ее под индивидуальные особенности своего облика.