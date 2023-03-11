 

Моб-боб – главное открытие весны 2023: особенности и вариации модной стрижки, которая идет всем

11.03.2023, 21:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Весной 2023 года станет очень популярной стрижка моб-боб. Она подчеркивает красоту черт лица и идет практически всем женщинам. Это прическа имеет множество вариаций, и вы всегда сможете подобрать ту модель, которая подходит под ваш образ. В статье мы расскажем об особенностях моб-боба и приведем несколько идей укладки этой стрижки.

Что такое моб-боб

Моб-боб представляет собой стрижку боб средней длины. Линия волос заканчивается между подбородком и плечами, не касаясь их.

Эта прическа может иметь разнообразную форму: тупую, многоярусную. гладкую или волнистую. Вы можете носить стрижку с челкой или без нее. Моб-боб подходит к любому стилю и хорошо смотрится на волосах разного типа.

Стрижка моб-боб идет женщинам за 50, так как обладает омолаживающим эффектом.

Кому идет эта стрижка

Прическа моб-боб универсальна и подходит женщинам с разной внешностью. Ее можно адаптировать под любую форму лица: овальную, круглую, квадратную, сердцевидную. Ее также можно стилизовать под прямые, волнистые и кудрявые волосы.

Чтобы поддерживать форму и длину прически, посещайте парикмахерскую каждые 4 недели. Моб-боб также может быть переходной формой стрижки, если вы решили отрастить длинные волосы.

Идеи укладки

Вы можете экспериментировать с укладкой волос и формой стрижки. Вот несколько интересных идей прически:

Сделайте боковой пробор и уложите волосы с помощью фена с круглой щеткой. У вас получится прическа, напоминающая скандинавский боб. Она подходит круглолицым женщинам, так как визуально вытягивает черты. Добавьте к прическе моб-боб длинную челку. Она скроет слишком высокий лоб. Вы также можете попросить парикмахера сделать челку-шторку, чтобы придать лицу обрамление. Если у вас вьющиеся волосы, то сделайте многоступенчатый моб-боб. Эту стрижку парикмахер делает на сухие волосы. Это хороший способ придать локонам форму. Если вы хотите внести разнообразие в свой образ, то сочетайте моб-боб с маленьким пучком на макушке.

Моб-боб для женщин за 50

Моб-боб – отличный выбор для женщин 50+. Чтобы ваше лицо выглядело моложе, попросите стилиста сделать не тупую, а слегка ступенчатую стрижку. Она выглядит менее строгой и придает волосам больше объема и движения.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят
Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями
Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Сочетайте эту прическу с челкой. Пряди волос спереди помогут вам скрыть морщины на лбу, а ступенчатые слои сделают овал лица более четким. Это позволит вам визуально скинуть несколько лет.

Если ваши волосы поседели, то откажитесь как от коротких, так и от длинных вариантов боба. Такие стрижки прибавляют возраст. Лучше отдать предпочтение моб-бобу. Средняя длина в меньшей степени привлекает внимание к седине.

Если вы решили сделать моб-боб, но при этом немного скрыть седину, то выбирайте мелирование елочкой. Такой вариант окрашивания идеально подходит для волос средней длины. Он не маскирует седину полностью, а гармонично вписывает серебристые пряди в образ. Вы можете выбрать как холодные, так и теплые блики, в зависимости от естественного тона вашей кожи.

Заключение

Моб-боб – практичная универсальная стрижка. Она выглядит классически и долго не выйдет из моды. Вы можете легко адаптировать ее под индивидуальные особенности своего облика.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12.21 / Украинские пограничники задержали двух бомжей и лесника, а затем назвали это “предотвращением массового прорыва нелегальных мигрантов”

11.11.22 / Иногда они просто умирают – Личное мнение

20.11.21 / Личный врач назвал все болезни попавшего в госпиталь Байдена

24.09.22 / Independent – Боррель призвал принимать «угрозы» Кремля всерьёз

10.11.22 / Скандалы: Что стало с активами Софии Ротару в Крыму

10.11.20 / Егор Корешков о новом фильме “МЫ”, карантине с Полиной Максимовой и о секрете хорошего иммунитета

20.11.21 / Мнение: Лунное затмение. Вид с МКС

20.02.22 / Второй день нового обострения в Донбассе. Главное

08.06.21 / Скандалы: МВД не доказало, что вор — в законе

08.12.22 / Total red: идеальный рождественский образ от Дженнифер Лопес

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика