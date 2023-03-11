Без диет и упражнений: правильно подобранные наряды скроют живот и эффектно подчеркнут талию

Одежда — это не только способ самовыражения, но также и возможность визуально подкорректировать силуэт. Правильно подобранные вещи скроют недостатки и подчеркнут достоинства фигуры. Вдохновляемся идеями удачных луков.

Вещи оверсайз

Если у вас присутствует животик и жирок на бедрах, тогда ваш выбор — это верх оверсайз. Смело берите блузки, худи, толстовки, футболки и т. д. на один-два размера больше. Сочетайте такой верх с облегающим низом. Например, с легинсами, велосипедками, джинсами скинни. Никто не заподозрит, что у вас неидеальный пресс.

Заправленная в брюки рубашка

Хорошее решение для маскировки выпирающего животика — это заправить рубашку или свитер оверсайз в брюки. Таким образом внизу образуется складка, которая и скроет проблемную зону.

Брюки и юбки с высокой посадкой

Изделия с высокой посадкой — это идеальный способ подтянуть живот и скрыть неидеальный пресс. Такие изделия подчеркивают вашу талию, делая силуэт более женственным и соблазнительным. А жирка на боках или животе никто точно не увидит при наличии такой одежды.

Платья или юбки с драпированными деталями

Сборки и складки ткани в проблемной области — еще один превосходный способ скрыть неидеальный живот. Окружающие будут полагать, что дополнительный объем образован исключительно за счет драпировки, что это такой фасон изделия, а вовсе не особенность вашей фигуры. Конечно, в таком случае следует отдавать предпочтение юбке с высокой посадкой. Что касается платья, то драпировка должна находиться в районе талии и чуть ниже.

Глубокий вырез

Еще один способ сделать незаметным неидеальный животик — это привлечь внимание к другой части тела. Например, если у вас пышный бюст, тогда смело берите наряды с декольте. Беспроигрышный вариант — это вырез V-образной формы. Он зрительно вытягивает силуэт и помогает казаться стройнее, чем вы есть на самом деле.

Тотал блэк

Наверное, ни для кого не секрет, что черная одежда стройнит. Поэтому вы можете смело создавать стильные тотал-блэк луки, чтобы казаться худее и скрыть все проблемные зоны. Чтобы создать образ в стиле кэжуал, сочетайте широкие свободные брюки и свитер чуть оверсайз.

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Блейзер или пиджак оверсайз

Если вы наденете брюки или юбку с высокой посадкой, рубашку (или футболку) и блейзер оверсайз, то реально будете выглядеть стройняшкой. Это наряд, который скроет любые проблемные зоны, в том числе не только живот и бока, но также и бедра и ягодицы.

А если добавите к такой одежде обувь на каблуках, то вас будет сложно отличить от манекенщицы.

Тотал луки

Знаете ли вы, что однотонные наряды тоже визуально стройнят? Причем неважно, одежду какого цвета вы выбрали. Это может быть и белый, и красный, и синий, и любой другой оттенок.

Свободные платья

Платья свободного кроя не стесняют движений и помогают скрыть любые недостатки фигуры. Отдавайте предпочтение изделиям длины миди и макси, если хотите сделать образ изысканным и элегантным.

В то же время можно использовать и короткие платья. Их лучше всего сочетать с брутальной обувью: например, с кроссовками или ботинками на тракторной подошве. Главное, чтобы платье не облегало вашу фигуру. Тогда вы и недостатки скроете, и заодно создадите образ бэби-долл.