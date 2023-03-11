Си Цзиньпина утвердили на третий срок в качестве председателя КНР

Всекитайское собрание народных представителей утвердило лидера партии и государства Си Цзиньпина на третий срок, пишет немецкий телеканал N-TV. Почти 3 тыс. делегатов проголосовали за продление его полномочий ещё на пять лет. Председатель КНР сам подготовил почву для этой необычной практики в 2018 году, когда отменил ограничение в два срока на пост главы Китая.



AP

Собрание народных представителей Китая утвердило лидера государства и партии Си Цзиньпина на третий срок в качестве председателя. Обычно такого не происходит, отмечает немецкий телеканал N-TV.

Как и ожидалось, почти 3 тыс. делегатов, отобранных вручную, на своём ежегодном собрании в Большом зале народных собраний в Пекине проголосовали за продление срока полномочий Си Цзиньпина ещё на пять лет. Он сам подготовил почву для этого в 2018 году, когда отменил действовавшее до этого ограничение в два срока на президентский пост.

На съезде партии в октябре 69-летний Си уже бросил вызов признававшимся ранее ограничениям по возрасту и сроку и получил постоянную руководящую роль, закреплённую в конституции партии, напоминает немецкий телеканал.

По версии N-TV, «своим автократическим правлением он идёт по стопам Мао Цзэдуна, основателя государства и революционера, который, однако, принёс хаос в страну». Си также был утверждён в должности председателя Военной комиссии, которая практически повторяет Военную комиссию Коммунистической партии, возглавляемую им на правительственном уровне. Таким образом, он остаётся главнокомандующим Народно-освободительной армии Китая.

На ежегодном собрании, которое продлится чуть больше недели — до понедельника, произойдут крупнейшие за последнее десятилетие перестановки в правительстве, в основном близкие доверенные лица Си Цзиньпина перейдут на более высокие посты. Ожидается, что в субботу бывший глава Шанхайской партии Ли Цян станет новым премьером. 63-летний премьер сменит Ли Кэцяна, который не принадлежал к лагерю Си Цзиньпина и покинет свой пост после двух сроков пребывания у власти.

Однако на встрече в основном обошли стороной вопрос о том, как китайское руководство справляется с пандемией коронавируса, которая впервые за многие годы вызвала ожесточённые протесты общественности. До декабря Китай в течение почти трёх лет проводил чрезвычайно жесткую политику в отношении пандемии, напоминает немецкий телеканал. Массовые тесты, жёсткие карантинные правила и ограничения на поездки имели серьёзные последствия для социальной жизни и экономики.

В ноябре сдерживаемое недовольство вылилось в крупнейшие за последние десятилетия общественные демонстрации, включавшие требования об отставке Си Цзиньпина. После этого правительство резко прекратило меры по борьбе с коронавирусом. Как подчёркивает N-TV, в результате миллионы людей заразились, тысячи умерли — власти Китая не зафиксировали точных цифр.