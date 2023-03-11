 

Пробка на КПП «Верхний Ларс» достигла Тбилиси

11.03.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Автомобильная пробка, возникшая из-за снегопада и низкой пропускной способности КПП «Верхний Ларс» на границе РФ и Грузии, побила мировой рекорд, достигнув длины 160 километров.

Для поездки в Россию приходится занимать очередь прямо на проспекте Руставели.

Из-за плохой видимости, метели и обильного снегопада пропускная способность контрольно-пропускного пункта составляет 30 автомобилей в час. При этом, по оценкам экспертов, покинуть Грузию единовременно захотели 145 тыс. человек, большая часть которых приехала в страну в первые месяцы 2022 года на фоне специальной военной операции в Украине. Небывалая очередь начинается прямо на проспекте Руставели, а первые места в очереди выставлены на продажу по цене от 400 тыс. рублей. Тем не менее, подобные услуги пользуются высоким спросом среди жителей Тбилиси.

– Побыли в гостях, пора бы и честь знать, – рассказывает айтишник Пётр из Москвы. – Когда мы ехали в Грузию, парламент в ней был демократическим и честным, но всего за год наполнился агентами Путина, коррупционерами и сторонниками тоталитаризма. Я очень разочарован, и теперь возвращаюсь в Москву, чтобы оттуда улететь в какую-нибудь нормальную страну, которая не принимает законов об иноагентах. В первую очередь, рассматриваю в качестве вариантов США и Израиль.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06.21 / Раньше часто казалось, что мою жизнь придумывает кто-то другой. Кто-то сидит, чешет репу, хмыкает, улыбается и подкидыва

06.07.21 / Госдума запретила называть самогоном алкогольный напиток, произведённый иностранным аппаратом

26.08.21 / Саша Савельева и Кирилл Сафонов отдыхают с сыном в Италии

27.11.21 / «Да телефон у него кнопочный!»

26.10.20 / Тата Бондарчук поделилась фотографиями своего свадебного платья

07.02.23 / Скандалы: Сергеи, Олеги и жизнь навеселе

21.01.23 / TVE о протестах в Перу – улицы превратились в поле битвы

18.11.22 / В возрасте 28 лет умер от легочного фиброза R&B-певец B. Smyth

23.01.22 / Мнение: Перспективный ручной огнемет

29.06.22 / Мнение: Немецкий «танк», тесловцам снижают зарплату, греков учат воровать бензин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика