Пробка на КПП «Верхний Ларс» достигла Тбилиси

Автомобильная пробка, возникшая из-за снегопада и низкой пропускной способности КПП «Верхний Ларс» на границе РФ и Грузии, побила мировой рекорд, достигнув длины 160 километров.

Для поездки в Россию приходится занимать очередь прямо на проспекте Руставели.

Из-за плохой видимости, метели и обильного снегопада пропускная способность контрольно-пропускного пункта составляет 30 автомобилей в час. При этом, по оценкам экспертов, покинуть Грузию единовременно захотели 145 тыс. человек, большая часть которых приехала в страну в первые месяцы 2022 года на фоне специальной военной операции в Украине. Небывалая очередь начинается прямо на проспекте Руставели, а первые места в очереди выставлены на продажу по цене от 400 тыс. рублей. Тем не менее, подобные услуги пользуются высоким спросом среди жителей Тбилиси.

– Побыли в гостях, пора бы и честь знать, – рассказывает айтишник Пётр из Москвы. – Когда мы ехали в Грузию, парламент в ней был демократическим и честным, но всего за год наполнился агентами Путина, коррупционерами и сторонниками тоталитаризма. Я очень разочарован, и теперь возвращаюсь в Москву, чтобы оттуда улететь в какую-нибудь нормальную страну, которая не принимает законов об иноагентах. В первую очередь, рассматриваю в качестве вариантов США и Израиль.

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