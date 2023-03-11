 

Синоптики готовят петербуржцев к новому «снежному коллапсу»

11.03.2023, 11:30, Разное
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Предстоящая неделя снова принесет в Петербург снегопады, с ними придет похолодание. При этом коммунальщики не торопятся ликвидировать последствия предыдущего «снежного коллапса».

По словам метеоролога Александра Колесова, снегопад может обрушиться на Северную столицу уже в субботу, продолжится на выходных и рискует растянуться на всю последующую неделю с небольшими перерывами. Вместе с этим в городе усилится ветер.

«Температура воздуха в ночь на субботу составит от минус 15 до минус 16 градусов. А днем в городе заметно потеплеет до минус 2 — минус 4 градусов», — отметил эксперт.

Администрацию Петербурга во главе с Александром Бегловым тем временем критикуют за недобросовестный подход к уборке улиц, поскольку город погребло под сугробами после предыдущего снегопада. Но Комитет по благоустройству все так же выводит на дороги недостаточное количество техники. Ситуация привела к образованию пробок на дорогах и росту числа ДТП. 


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