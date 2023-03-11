 

«Не место правому уклону» – Еврокомиссия проголосовала за высылку Леонида Волкова* в Мексику

11.03.2023, 9:33, Разное
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Еврокомиссия вышлет оппозиционера Леонида Волкова из Евросоюза.

На такой мере настояла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Конечной точкой для политика станет Мексика. Причиной стало недавние выступление экс-главы ФБК в защиту ряда российских предпринимателей.

По словам фон дер Ляйен, Волков «въехал в Евросоюз, чтобы взорвать его изнутри». Она предала резкой критике разговоры об «особой роли» оппозиционера в борьбе с коррупцией.

– Волков пытается подменить навальнизм волковизмом – враждебным демократии правоуклонистским течением, – отметила фон дер Ляйен.

В результате политическое бюро Еврокомиссии единогласно осудило действия оппозиционера. В итоговом решении Волков называется «правоуклонистом», а его пребывание на территории ЕС признается нежелательным.

Как сообщает источник ИА «Панорама», Волкову уже выдан паспорт на фамилию Седов. Планируется, что 12 апреля на пароходе «Тунберг» (бывший «Казйер Вильгельм») оппозиционер в сопровождении сотрудников Еврокомиссии будет доставлен в Стамбул. Следующим пунктом назначения одиозного политика должен стать мексиканский Койоакан.

По словам самого Волкова, он уже принялся за работу над мемуарами, в которых попытается развить теорию «перманентной борьбы с коррупцией».

– Я считаю, что попытка бороться с коррупцией в одной отдельной взятой стране – бесперспективная идея, подрывающая саму основу демократии. Авангард антикоррупционного движения должен развернуться, разжечь пламя борьбы и распространять ее за пределы России, – подытожил политик.

* внесен Минюстом в список иноагентов

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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