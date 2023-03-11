Удалит грязь, жир, микробов и кожу смягчит: готовим пасту для мытья рук из простой соды

После домашних дел нам часто приходится мыть руки мылом. Правда мыло сушит кожу, поэтому на руки постоянно нужно наносить крем. Однако существует прекрасная альтернатива мылу, которая кожу смягчает. Это паста для мытья рук из обычной пищевой соды. Ее вы можете приготовить самостоятельно в домашних условиях.

Что понадобится

Для приготовления пасты из соды нужно взять:

пищевую соду – 100 граммов (обладает абразивным и жирорастворяющим действием); воду – 25 миллилитров; мягкое мыло – одну-две чайных ложки (хорошо борется с жирными загрязнениями); эфирное масло (по желанию) – 5-10 капель (можете выбрать на свое усмотрение, например, лимонное, лавандовое или чайного дерева. Благодаря эфирному масло домашнее средство по уходу за руками приобретает приятный аромат).

Также вам понадобится удобная емкость, в которой можно будет хранить пасту.

Как сделать

Соду насыпьте в баночку с закручивающейся крышкой (можно взять из-под крема).

Добавьте в емкость воду и тщательно перемешайте до получения однородной пасты. В полученную массу добавьте мягкое мыло и, по желанию, несколько капель любого эфирного масла. Снова все тщательно перемешайте. В итоге у вас получится мелкозернистая паста, которая легко наносится на кожу рук.

Как использовать

Небольшое количество пасты из соды необходимо нанести на руки. Если посчитаете нужным, можно добавить немного воды. Затем начинайте энергично протирать средством пальцы и ладони. Теперь осталось смыть пасту водой.

Такое средство отлично справится с жиром, грязью и микробами. А руки после его применения будут не только чистыми, но и мягкими.

Хранение

Так как в моющей пасте в больших количествах содержится натрий, вы можете без проблем хранить ее в течение нескольких недель. Для более длительного хранения средства по уходу за руками воду в его составе можно заменить, например, водкой. Храните пасту из соды в сухом прохладном месте.