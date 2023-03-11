 

Китай нанес на официальные карты свои исторические земли, которые сейчас принадлежат России

11.03.2023, 7:28, Разное
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Министерство природных ресурсов Китая опубликовало рекомендованную к тиражированию карту, на которой российские города носят и китайские названия.

Война в УкраинеНа официальном сайте правительства Китая опубликовано распоряжение Министерства природных ресурсов КНР о распространении «Норм отображения содержимого в открытых картах» от 6 февраля 2023 года. Приграничным российским городам там даны наряду с российскими и китайские названия.

Так, остров Сахалин звучит, как «Куедао», а города: Благовещенск — «Хайланьпао», Владивосток – «Хайшэньвай», Уссурийск — «Шуанчэнцзы», Хабаровск — «Боли».

Все эти территории, напомним, отошли к Российской империи в XIX веке, когда тогдашний Китай, которым руководила династия Цин, был настолько ослаблен внутренними и внешними противоречиями, что контролировать их не мог.

И это еще не все: на карте, которая рекомендована Министерством к тиражированию и продаже, сиреневым цветом отмечены границы «исторических» территорий Китая, а красным – современные границы.

Китай готовится, таким образом, к наихудшему развитию событий, включая утрату Россией своих территорий.

Напомним, в ХХ веке Китай уже предпринимал попытки забрать «свое», в том числе, и на острове Даманский, на реке Уссури, разделяющей две страны. К тому же, очень многие китайцы до сих пор уверены, что в свое время Российская империя отторгла китайские территории силой.


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