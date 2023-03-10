Волосы “тирамису” – трендовое в 2023 году окрашивание, которое не требует сложного ухода

Тенденции в цвете волос становятся все более привлекательными, не только внешне, но и по названиям. Этой весной особое внимание следует обратить на трендовое окрашивание волос «тирамису». Это настоящий тренд 2023 года. Он предусматривает темные корни и более светлые кончики, цвет которых действительно напоминает оттенок крема такого соблазнительного десерта, который в виде проявления цвета может стать частью вашего образа.

Это окрашивание является усовершенствованной версией балаяжа и мелирования, а градиент получается более светлым, позволяя создать максимально естественный и плавный переход.

Неприхотливый цвет

Окрашивание «тиримису» – это тренд, который позволит блондинкам получить более мягкий эффект, а брюнеткам – добавить к своим локонам кремовые оттенки. Окрашивание предусматривает использование теплых светлых тонов на кончиках и шоколадного цвета на корнях.

Оттеночная база при этом может меняться в зависимости от предпочтений, базового цвета волос и оттенка кожи лица. Этот цвет является неприхотливым, и это хороший вариант для тех, кто не хочет постоянно обесцвечивать волосы.

Таким образом, такое окрашивание можно назвать идеальным для ленивой девушки или для тех красавиц, которые по личным соображениям не хотят посещать салон слишком часто.

Сочетание трех цветов

Окрашивание «тирамису» позволяет добиться максимального эффекта при минимальных усилиях. Оно может предусматривать сочетание трех цветов: кофе, сливок и шоколада. Эта техника использует теплый коричневый с желтым, глубокий теплый коричневый и светло-коричневый с золотистым.

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Этот тренд можно использовать и в том случае, если вы не хотите слишком сильно перекрывать свой естественный цвет волос. Он будет хорошо сочетаться с другими подобранными оттенками, а техника нанесения краски может предусматривать растушевку у корней или создание мягкого перехода по центру, чтобы на кончиках цвет оказался более светлым. При этом удается создать эффект многослойности.

Так похоже на балаяж

Трендовое окрашивание «тирамису» еще иногда сравнивают с балаяжем, который уже давно известен модницам. В качестве исключения, однако, выступает более интенсивное наслоение цветов на естественный оттенок волос.

При этом удается добиться эффекта, когда добавленные оттенки почти сливаются с естественным цветом.

Если у вас мелирование, окрашивание «тирамису» позволит смягчить образ и сделать его более модным. Не говоря уже о том, что такое окрашивание является более экономичным.