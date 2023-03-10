 

В России впервые пройдет крупнейшая ИТ-конференция True Tech Day

10.03.2023, 20:15, Разное
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По сообщению пресс-службы МТС, 31 марта в MTS Live Hall пройдет большая IT-конференция, посвященная технологическим тенденциям. На мероприятии выступят спикеры из РФ и международные эксперты. Участники смогут поделиться своим опытом и привлечь инвесторов, потенциальных партнеров и работодателей к своим цифровым проектам.

Павел Воронин (первый вице-президент по технологиям, МТС) заявил, что главная цель экосистемы МТС – провести мероприятие, которое принесет пользу ИТ-сообществу. “Мы все хотим иметь возможность учиться друг у друга, делиться опытом и вместе работать над достижением амбициозных технологических целей. К нам были приглашены лучшие специалисты в этой области. В центре нашего внимания – общение в неформальной обстановке и обмен реальным опытом. Никаких скучных презентаций и пленарных заседаний!” – сказал Воронин.

Глубокое обучение, источники цифровых следов, аватары и искусственный интеллект будут обсуждаться экспертами. Они также обсудят корпоративную изобретательность, биометрический анализ, древний японский способ управления изменениями в людях, а также эволюцию архитектуры – компостируемые экосистемы.

Программу True Tech Day составят семь ключевых направлений: данные, развитие, технологии и искусственный интеллект. В каждой области можно будет проводить профессиональные дискуссии и неформальное общение в собственном пространстве. В специально отведенных зонах будут созданы цифровые пространства для взаимодействия, дружбы, отдыха и деловых связей.

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, предусмотрена специальная интерактивная онлайн-трансляция.

Ожидается, что в завершение True Tech Hackathon будет подведен итог всех собранных данных. Для участия в хакатоне зарегистрировались более 500 ИТ-специалистов по всей стране.


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