В Боливии начал работу центр Росатома по производству радиофармпрепаратов

В Центре ядерных исследований и технологий Росатома (CNRT) начато производство радиофармацевтических препаратов в Боливии. Уже отправлена первая доза противораковых препаратов в больницы Санта-Крус и Ла-Паси. Луис Арсе (президент страны) сделал это заявление.

“Сегодня наша страна сделала значительный шаг вперед. Теперь у нас есть не только центр ядерной медицины с современной инфраструктурой, но и возможность производить собственные радиофармацевтические препараты для диагностики рака, которые до сих пор нам приходилось импортировать”, – сказал глава государства на мероприятии, посвященном началу поставок радиофармацевтических препаратов в боливийские клиники.

Луис Андре также подчеркнул, что теперь Боливия обладает настолько передовыми технологиями, что может экспортировать радиофармацевтические препараты в соседние страны.

Росатом заявил, что этот новый комплекс является частью более крупного проекта сотрудничества РФ и Боливии. Центр ядерных исследований и технологий строится в Эль-Альто на высоте 4 000 метров над уровнем моря. Этот объект обеспечит систему здравоохранения Боливии собственной линией по производству радиофармацевтических препаратов для проведения клинических исследований для более чем 5000 пациентов в год. В перспективе это предприятие заменит боливийский импорт радиофармацевтических препаратов.

Кирилл Комаров является директором по международному бизнесу и развитию Госкорпорации “Росатом”. Он заявил, что начальная фаза ядерного научно-технического центра Росатома в Эль-Альто уже начала приносить практическую пользу боливийцам.

“Мы проделали большую работу вместе с нашим боливийским партнером. На очереди – расширение производства выпускаемых радиофармацевтических препаратов и экспорт этих препаратов в другие страны”. Комаров заявил, что Боливия стала лидером в области применения ядерных технологий в регионе благодаря специалистам Росатома.