Мнение: Как робот сэкономил мне 2500 рублей

С возрастом я становлюсь немного Плюшкиным. Покупал себе сейчас капсулы для стирки, зашёл на маркетплейс, они там по 30 рублей за штуку. Наверное, надо было сразу и купить, так как дыры в моём бюджете они бы не проделали, но я-то помню, что несколько месяцев назад брал капсулы по 20 рублей, а ещё за несколько месяцев — и того дешевле.

Попытался посмотреть на цены повнимательнее, махнул рукой. Жуликоватые маркетплейсы специально не делают сортировку «цена за одну капсулу». Если хочешь купить дешевле, сиди и высчитывай вручную: «так, коробка стоит 699 рублей, в ней 23 капсулы, ага…». Позиций — под сотню на каждом маркетплейсе, так что если вы не арифмометр, и без калькулятора считаете медленно, искать среди мусора выгодный вариант — удовольствия мало.

Я уж было добавил в корзину капсулы по 30 рублей, но тут вспомнил про умного робота, ЧатЖПТ. Говорю ему: так и так, вот сайт маркетплейса, вот раздел с капсулами, посмотри, где там получаются нормальные цены. Робот отвечает: нет, на другие сайты переходить не могу, мне запрещено. Вы уж лучше напишите скрипт на питоне: для этого откройте библиотеку КрасивыйСуп…

Ладно, думаю, мне это не пойдёт. Потому что пару лет назад я уже сделал забавы ради именно такой скрипт, но вскоре выяснилось, что маркетплейсы постоянно обновляют свои сайты, так что махнуть рукой на цену дешевле, чем постоянно поддерживать скрипт в рабочем состоянии. Конечно, можно было бы найти ответ в полуручном режиме — скопировав текст в Нотепад++, а потом сделав поиск и замену через регулярку… но я уже хотел не купить капсулы, а приспособить к решению задачи искусственный интеллект.

Подумав ещё, я выделил прямо в браузере всю страницу с капсулами и скопировал её роботу. Робот сказал, что для него это перебор, так как ему запретили принимать от пользователей больше нескольких абзацев текста. И вот тогда мне пришла в голову идея передавать роботу данные понемногу:

— Робот, давай я буду скармливать тебе кусочки прайса, а ты будешь считать самую низку. цену за капсулу.

— Хорошо, я могу это сделать. Просто отправляйте мне кусочки прайса, и я постараюсь найти самую низкую цену за капсулу.

— Вот первая порция…

— Для расчёта цены за одну капсулу необходимо разделить общую цену на количество капсул в упаковке. В случае с капсулами XXX 3 в 1 для цветного белья, контейнер на 52 капсулы стоимостью 649 ₽, цена за одну капсулу составляет приблизительно 12,48 ₽ (649 ÷ 52). Для капсул YYY, 32 шт за 665 ₽, цена за одну капсулу составляет примерно 20,78 ₽ (665 ÷ 32).

Бах! Попадание в цель. 12 рублей за капсулу меня устроили, так как таких цен я не видел уже много лет. Прочёл отзывы, убедился, что они не хуже, чем у других, купил три упаковки. Экономия — примерно 2500 рублей.

Вполне вероятно, мне придётся пожалеть о своей скупости, если новые капсулы окажутся дрянью. Однако какие широкие возможности открывает нам появление умного помощника!

Когда робота можно будет скачать себе на компьютер, я буду играть в захватывающую игру с маркетплейсами. Я скажу роботу, какие припасы хочу иметь дома в достаточном количестве, и робот будет раз в день изучать сайты магазинов на предмет нормальных цен. Найдя выгодное предложение, спрашивать меня: так и так, хозяин, а вот тут отличная скидка на кофий, заказать вам килограммов пять про запас? Пожалуй, можно даже выделить роботу отдельную карточку и перевести на неё небольшую сумму, чтобы он сам закупался, не дёргая меня по мелочам, а в конце месяца присылал на почту подробный отчёт. Ещё можно будет поручить роботу оплачивать текущие счета типа коммуналки, хостинга или домашнего интернета…

И это ведь только одно из применений для искусственного интеллекта. Пока что всё выглядит так, что скоро умный робот станет для людей привычным и незаменимым помощником — вот как Захар для Ильи Ильича. Тогда у нас с вами останется больше времени, чтобы листать коллективные блоги, читать новости в Телеграме и спорить с незнакомцами в соцсетях.