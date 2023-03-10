Мнение: Путин навсегда. Три года спустя

Сегодня – годовщина, оказывается: ровно 3 года назад депутат Терешкова внесла знаменитую (и главную, как оказалось) Поправку про “обнуление сроков”. Путин стал “обнуленышем”. Странно, но в 2020-м это тоже было названо “спецоперацией”. Вот цитата из моего тогдашнего, полного растерянного недоумения, поста:

“Хроника спецоперации:

23 января. ИНТЕРФАКС – Принятие поправки в Конституцию, исключающей слово “подряд” в отношении возможных двух президентских сроков, не означает обнуление сроков для тех, кто ранее был главой государства, разъяснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

11 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по конституции не обсуждает возможность обнуления президентских сроков в рамках рассмотрения предложений по внесению изменений в основной закон. Об этом заявил во вторник сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, назвав такие предположения конспирологией. “Никакого обнуления президентских сроков [не будет] также, как и массы другой конспирологии”, – добавил сенатор.

19 февраля. /ТАСС/. Принятие поправок к Конституции РФ не повлечет за собой обнуление президентских сроков. Об этом в среду заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. “Никакого обнуления не происходит. Соответственно, если человек уже пробыл [на посту президента] два раза, он уже не сможет, наверное, даже стать кандидатом в президенты”, – сказал Крашенинников.

26 фев – РИА Новости. Вопрос обнуления сроков президента после изменения Конституции РФ актуален с точки зрения конспирологии, а с юридической – нет, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. “С точки зрения конспирологии он, конечно, будет всегда актуален, а с точки зрения юридической он, конечно, не имеет под собой никаких оснований”, – сказал Крашенинников.

26 фев – РИА Новости. Текст поправок в Конституцию РФ не предусматривает никакого обнуления президентских сроков, разговоры об этом – лишь домыслы, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас.

10 марта – вы видели” (2020).

Заодно – ликбез для тех, кто не понимает истинного значения слова “конспирология” (неприятная, неудобная для власть имущих правда).