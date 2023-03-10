 

Мобильный телефон Николая II продан на аукционе за 2 млн долларов

10.03.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На аукционе Sotheby’s завершилась «Неделя Романовых», в течение которой было реализовано более 100 предметов, принадлежащих представителям правящего дома Российской империи.

Самым дорогим лотом стал мобильный телефон Николая II «Руссо-Балт карманный» – в ходе торгов стоимость любимого гаджета последнего российского императора увеличилась почти в пять раз и составила 2 млн долларов США.

– Это уникальное устройство было изготовлено на петроградском Русско-Балтийском вагонном заводе в 1915 году. Тогда же его подарили царю, который использовал его для связи со своей женой и детьми во время своих поездок на фронт, – рассказал представитель Sotheby’s Роберт Джефферсон.

После Февральской революции «Руссо-Балт карманный» по указанию Временного правительства был изъят у Николая II и передан на хранение начальнику Петроградского гарнизона.

В ходе беспорядков, которые охватили столицу Российской империи в июле 1917 года, устройство было похищено, а после Гражданской войны тайно вывезено в Европу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04.22 / Мнение: Золотой Ургант или патриот должен быть голодным (смешно, да)!

24.02.23 / Мнение: Так что с собаками и русскими неграми?

14.10.22 / Почему мы толстеем от переработанной пищи

29.01.22 / Борис Корчевник показал, с кем он проживает на данный момент

23.11.22 / Свадебные платья с длинным рукавом – свежий тренд осенне-зимнего сезона: особенности и актуальные модели

18.12.21 / Назван лучший вид кофе для здорового сердца

09.11.22 / Geely Tugella: идеальный городской кроссовер

19.01.22 / Samsung Galaxy S22 Ultra показался на рендерах в новых расцветках

10.02.22 / Названы худшие по ковиду округа Подмосковья

19.08.22 / «Не употребляла ничего, кроме алкоголя» — тусовка премьера Финляндии облетела интернет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика