Мобильный телефон Николая II продан на аукционе за 2 млн долларов

На аукционе Sotheby’s завершилась «Неделя Романовых», в течение которой было реализовано более 100 предметов, принадлежащих представителям правящего дома Российской империи.

Самым дорогим лотом стал мобильный телефон Николая II «Руссо-Балт карманный» – в ходе торгов стоимость любимого гаджета последнего российского императора увеличилась почти в пять раз и составила 2 млн долларов США.

– Это уникальное устройство было изготовлено на петроградском Русско-Балтийском вагонном заводе в 1915 году. Тогда же его подарили царю, который использовал его для связи со своей женой и детьми во время своих поездок на фронт, – рассказал представитель Sotheby’s Роберт Джефферсон.

После Февральской революции «Руссо-Балт карманный» по указанию Временного правительства был изъят у Николая II и передан на хранение начальнику Петроградского гарнизона.

В ходе беспорядков, которые охватили столицу Российской империи в июле 1917 года, устройство было похищено, а после Гражданской войны тайно вывезено в Европу.

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