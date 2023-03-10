Армейские ботинки никогда не выходят из моды: безупречные образы на любой сезон

Классические армейские ботинки появились еще в сороковых годах прошлого века. Вскоре они превратились в настоящий элемент модной стильной одежды. В семидесятые такая обувь на шнуровке стала символом движения панк-культуры. Многие известные люди того времени щеголяли в оригинальных массивных туфлях на высокой подошве. Поговорим поподробнее о том, с чем же можно носить армейские ботинки.

Стилисты утверждают, что носить армейские ботинки можно в любой сезон. Нужно лишь правильно сочетать такую обувь с верхней одеждой. Это позволит подчеркнуть образ, который будет оригинальным и индивидуальным. При этом сама обувь может также отличаться по своей стилистике, выполняться на толстой высокой подошве или же быть в стиле унисекс.

Осенью армейские ботинки можно сочетать с блейзером оверсайз

Осенью в промозглую и холодную погоду армейские ботинки отлично сочетаются с блейзерами оверсайз и большими теплыми свитерами. Можно присмотреться к элегантному клетчатому стилю, надевая такую обувь вместе с водолазками и брюками. Это универсальный вариант, который с одинаковым успехом подходит как для прогулки в город, так и для каждодневных походов в офис на работу.

Весной армейские ботинки можно носить с кожаными куртками

Армейские высокие ботинки отлично сочетаются с кожаными куртками. Дополнить образ можно джинсами прямого кроя и крупной вязки свитером. Это создает весенний легкий образ, при этом в такой одежде будет гарантированно тепло и удобно. В жару можно надевать уже укороченную футболку, подвернусь джинсы и правильно подобрать обувь. В тренде сегодня также объемные бомберы, которые в последние годы считаются иконой уличной моды. Также необычно смотрится сочетание кожаной куртки, удлиненного платья-комбинации и высоких армейских ботинок.

Добавьте контраста своему любимому сарафану

С помощью таких армейских ботинок на высокой шнуровке можно добавить контраста своему любимому сарафану. Это отличный вариант на лето в раннюю осень. Такая комбинация подходит для платья любой длины. Учитывайте лишь тот факт, что в кожаной обуви в самую жару летом будет не слишком удобно. Однако на какие жертвы не пойдет девушка или женщина, чтобы выглядеть стильно и привлекательно.

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Юбки-макси также в моде

Интересно смотрится сочетание юбки-макси и армейских ботинок на высокой подошве. Это свежий и необычный образ, который станет отличной альтернативой для классических джинсов. Можно подобрать оригинальные юбки из легких тканей или выбрать укороченный топ на подвязках.

Тренч отлично сочетается с армейскими ботинками

Тренч – это по-настоящему универсальная верхняя одежда, которая подойдет для осени, весны и даже зимы. Как нельзя кстати с тренчем сочетаются мощные армянские ботинки. Это одновременно классический элегантный образ, который имеет оригинальный внешний вид. Причем лучше всего отдавать предпочтение тренчам серого или темного цвета. Это классический оттенок, который неизменно сочетается с элегантным стилем.

Надевайте мини-юбку, теплые леггинсы и армейские ботинки

Если вы любите экспериментировать, в том числе в своем стиле и одежде, то мы можем порекомендовать оригинальное сочетание. Надевайте теплые леггинсы, мини-юбку и высокие армейские ботинки. Это одновременно теплый вариант, который отлично подходит для вечеринки или просто похода в город по делам. Дополнительно образ можно подчеркнуть толстыми пушистыми носками, которые выглядывают из-под высокой обуви. Хорошим вариантом будет удлиненная куртка или кожаный тренч. Такой стиль будет достаточно универсальным, поэтому он подходит как для молодых девушек, так и для дам за сорок.