Яркая Оля – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Ольга Орлова продолжает радовать народ. Зачем — непонятно, но показала всем, как она выглядит после бани:
Фото: Соцсети
Трусы хорошие. Ногти накрашены. Лицо — тоже. Говорит, что планирует обёртывания.
Не знаю, чем ответит на претензию Орловой Волочкова, но наверное — шпагатом. Придётся и Орловой продемонстрировать что-то такое — например, гимнастический мостик.
Что, Оля, сможешь на мостик-то встать? Мне кажется, что банно-прачечный мостик может стать твоей фишкой. Не благодари за идею.
А куда деваться?
На пятки постоянно наступает Бузова — тоже любит сверкнуть башмаками на упругие ноги:
Фото: Соцсети
Ну, как — на упругие? Такие же упругие, как у Оли. Сказать лучше, что ноги крепкие. Да, такие же крепкие ноги.
К чему это я? Ах, да: нужно постоянно держать себя в тонусе, и хочешь не хочешь — ярко сверкать, чтобы ни случилось.
Давайте накидаем Орловой идей для новых фотографий — в каком образе хотели бы увидеть Ольгу ещё?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет