Яркая Оля – Личное мнение

Ольга Орлова продолжает радовать народ. Зачем — непонятно, но показала всем, как она выглядит после бани:



Фото: Соцсети

Трусы хорошие. Ногти накрашены. Лицо — тоже. Говорит, что планирует обёртывания.

Не знаю, чем ответит на претензию Орловой Волочкова, но наверное — шпагатом. Придётся и Орловой продемонстрировать что-то такое — например, гимнастический мостик.

Что, Оля, сможешь на мостик-то встать? Мне кажется, что банно-прачечный мостик может стать твоей фишкой. Не благодари за идею.

А куда деваться?

На пятки постоянно наступает Бузова — тоже любит сверкнуть башмаками на упругие ноги:



Фото: Соцсети

Ну, как — на упругие? Такие же упругие, как у Оли. Сказать лучше, что ноги крепкие. Да, такие же крепкие ноги.

К чему это я? Ах, да: нужно постоянно держать себя в тонусе, и хочешь не хочешь — ярко сверкать, чтобы ни случилось.

Давайте накидаем Орловой идей для новых фотографий — в каком образе хотели бы увидеть Ольгу ещё?

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