Москва выделила столичным предприятиям больше 107 миллионов рублей на лизинг с начала года – Собянин

Субсидии получили производители мясной и хлебобулочной продукции, электронных решений для автомобилей, а также агрегатов авиационных, гидравлических и электрических систем. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, эти предприятия дают работу почти двум тысячам человек.

Один из получателей субсидии – завод “Царицыно”, поставляющий мясную продукцию почти в 340 городов России. Компания взяла в лизинг новое оборудование, благодаря чему сможет нарастить объемы производства и расширить ассортимент.

“Кроме возмещения затрат по лизингу, промышленные предприятия могут получить и другие виды субсидий размером до 100 и 200 млн рублей в год”, – рассказал Собянин.

В 2022 году производство продуктов питания в Москве увеличилось на 6,1%, сообщил ранее градоначальник. Рост в пищевой промышленности произошел благодаря столичным мерам поддержки.

Также Москва упрощает промышленным предприятиям доступ к льготным инвестиционным кредитам. Компаниям больше не нужно предоставлять данные по выручке и численности работников.