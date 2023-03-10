 

Москва выделила столичным предприятиям больше 107 миллионов рублей на лизинг с начала года – Собянин

10.03.2023, 18:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Субсидии получили производители мясной и хлебобулочной продукции, электронных решений для автомобилей, а также агрегатов авиационных, гидравлических и электрических систем. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, эти предприятия дают работу почти двум тысячам человек.

Один из получателей субсидии – завод “Царицыно”, поставляющий мясную продукцию почти в 340 городов России. Компания взяла в лизинг новое оборудование, благодаря чему сможет нарастить объемы производства и расширить ассортимент.

“Кроме возмещения затрат по лизингу, промышленные предприятия могут получить и другие виды субсидий размером до 100 и 200 млн рублей в год”, – рассказал Собянин.

В 2022 году производство продуктов питания в Москве увеличилось на 6,1%, сообщил ранее градоначальник. Рост в пищевой промышленности произошел благодаря столичным мерам поддержки.

Также Москва упрощает промышленным предприятиям доступ к льготным инвестиционным кредитам. Компаниям больше не нужно предоставлять данные по выручке и численности работников.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09.21 / 4 знака зодиака становятся с возрастом красивее не только внешне

12.07.22 / Ксюндель опять разозлился – Личное мнение

30.10.20 / Кети Топурия подтвердила беременность в новом клипе А’Studio

29.08.20 / Мать Меган Маркл начала давать уроки по созданию украшений в стиле хиппи

26.07.21 / Мир без границ: Милош Бикович, Сергей Полунин и Ольга Бузова стали героями нового номера HELLO!

18.05.22 / Посольство США в Москве может получить новый адрес

06.05.21 / Как наука подтвердила существование реинкарнации

07.02.23 / Больше не секрет: раскрыты подробности состояния угодившего в реанимацию Щербакова

12.09.22 / В Техасе несколько человек засняли скопление НЛО в ночном небе

03.10.20 / Герман Греф сменил имя на Гер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика