 

Животный принт или серая футболка. С чем носить трендовые зауженные джинсы

10.03.2023, 17:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Джинсы скинни – это тот случай, когда временный тренд превратился в классику. По-прежнему такие изделия в моде и вряд ли когда-нибудь перестанут быть актуальными. Разбираемся, с чем их лучше всего сочетать, чтобы получить в итоге стильный и эффектный лук.

С футболкой

Самый простой вариант – это наряд из джинсов скинни с высокой посадкой, простой футболки и ботинок челси. Можно дополнить образ длинным пальто или плащом (на главном фото). Если нужно сделать лук более сдержанным и элегантным, тогда отдавайте предпочтение одежду базовых оттенков. Например, пусть футболка или плащ будут серого, черного, темно-синего цвета.

С рубашкой

Для создания лука в офисном стиле сочетайте зауженные джинсы с рубашкой на пуговицах с отложным воротником. Уместно будет дополнить наряд удлиненным кардиганом. Завершите образ с помощью стильной сумки и обуви. Хорошая идея – сделать так, чтобы обувь по цвету сочеталась с сумкой.

С блейзером

В продолжении идей о создании офисно-деловых образов. Вы можете сочетать джинсы скинни с футболкой или рубашкой и блейзером оверсайз. При желании сделать образ более ярким и запоминающимся используйте пиджак или блейзер яркого цвета. Например, голубого, оранжевого, салатового, желтого и т.д.

Обувь может быть разной. В прохладную погоду выручат челси, а в теплую погоду можно надеть мюли. Мюли закрытые, поэтому подходят для офиса. Если же допускается нотка неформальности и нет необходимости соответствовать строгому дресс-коду, тогда можете надеть босоножки.

С кофтами

Для создания образов в стиле кэжуал сочетайте зауженные джинсы с кофтами с длинными рукавами или рукавами три четверти. Например, эффектным получается образ со скинии и с облегающей кофтой с анималистичным принтом: под тигра, леопарда или даже зебру.

В моде также геометрические узоры.

Например, вы можете надеть кофту в горизонтальную полоску.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10.22 / Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль

26.04.22 / Бразильский военный рассказал как помогал поймать инопланетянина в 1996 году

16.05.21 / Козерог всегда готов к отцовству, а Овен должен сначала самореализоваться: когда лучше становиться папой

26.12.21 / Мнение: Молотком по яйцам…

18.12.22 / Развод? – Личное мнение

10.04.22 / Мнение: Только путь

30.11.22 / Москвичи смогут передать подарки и открытки для детей Донбасса и военных

24.06.22 / Российские мошенники придумали новый сценарий

18.12.22 / Названа пятерка лучших смартфонов декабря стоимостью до 20 тысяч рублей

22.11.22 / Смартфон Redmi K60 продемонстрирован на первом рендере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика