Животный принт или серая футболка. С чем носить трендовые зауженные джинсы

Джинсы скинни – это тот случай, когда временный тренд превратился в классику. По-прежнему такие изделия в моде и вряд ли когда-нибудь перестанут быть актуальными. Разбираемся, с чем их лучше всего сочетать, чтобы получить в итоге стильный и эффектный лук.

С футболкой

Самый простой вариант – это наряд из джинсов скинни с высокой посадкой, простой футболки и ботинок челси. Можно дополнить образ длинным пальто или плащом (на главном фото). Если нужно сделать лук более сдержанным и элегантным, тогда отдавайте предпочтение одежду базовых оттенков. Например, пусть футболка или плащ будут серого, черного, темно-синего цвета.

С рубашкой

Для создания лука в офисном стиле сочетайте зауженные джинсы с рубашкой на пуговицах с отложным воротником. Уместно будет дополнить наряд удлиненным кардиганом. Завершите образ с помощью стильной сумки и обуви. Хорошая идея – сделать так, чтобы обувь по цвету сочеталась с сумкой.

С блейзером

В продолжении идей о создании офисно-деловых образов. Вы можете сочетать джинсы скинни с футболкой или рубашкой и блейзером оверсайз. При желании сделать образ более ярким и запоминающимся используйте пиджак или блейзер яркого цвета. Например, голубого, оранжевого, салатового, желтого и т.д.

Обувь может быть разной. В прохладную погоду выручат челси, а в теплую погоду можно надеть мюли. Мюли закрытые, поэтому подходят для офиса. Если же допускается нотка неформальности и нет необходимости соответствовать строгому дресс-коду, тогда можете надеть босоножки.

С кофтами

Для создания образов в стиле кэжуал сочетайте зауженные джинсы с кофтами с длинными рукавами или рукавами три четверти. Например, эффектным получается образ со скинии и с облегающей кофтой с анималистичным принтом: под тигра, леопарда или даже зебру.

В моде также геометрические узоры.

Например, вы можете надеть кофту в горизонтальную полоску.