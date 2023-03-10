 

Мнение: Неоправданный оптимизм

10.03.2023, 17:37, Разное
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Двусторонние отношения России и Украины в будущем неизбежны, поскольку речь идет о соседних странах, считает Дмитрий Песков.

Он бы еще сказал «обречены». На самом деле представить себе ситуацию тотальной враждебности на протяжении поколений не так уж и сложно. Две Кореи, к примеру, это неплохо демонстрируют. Скорее даже, когда ненависть и враждебность «войдут в привычку», избавиться от них будет гораздо сложнее.

В том и заключается гений нынешнего президента: после него будет крайне сложно разгрести те гекатомбы и руины, которые он оставит как внутри страны, так и по ее периметру. Не считая, конечно, выжженных отношений с остальным миром (ну, за исключением племенных вождей и донов-оябунов мафиозных картелей). А система, вошедшая в устойчивый гомеостаз, крайне сложно поддается изменениям и тем более разрушению.

В этом смысле чем дольше нынешняя обстановка сохраняется, тем выше шанс на то, что всё это очень и очень надолго.

Источник: Эль Мюрид


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