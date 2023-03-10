Скандалы: Апраксин двор оставили у разбитого корыта. Реконструкция петербургского рынка отложена на неопределенный срок

Недавно Комитет имущественных отношений Петербурга отчитался о том, что с осени 2022 года заключил 61 договор с новыми арендаторами недвижимости на территории Апраксина двора

Последние аукционы состоялись 31 января, всего было сдано 15 тысяч кв. м площадей. Но не такого решения от Смольного ждали горожане и градозащитники. Дело в том, что Апраксин двор является памятником архитектуры XVIII века и сегодня пребывает не в лучшем состоянии. 68 его корпусов давно нуждаются в комплексной реставрации, но по факту получают лишь эпизодические ремонты. Часть зданий уже настолько обветшала, что была закрыта «на ремонт» — объекты спрятали под зеленой строительной сеткой.

Еще одна причина, почему все так жду реконструкции Апраксина двора – его криминальная репутация. Здесь работают многочисленные нелегалы, которые торгуют контрафактом, а также случаются кражи у посетителей и массовые драки с применением холодного, а иногда и огнестрельного оружия. Учитывая тот факт, что находится рынок в центре города вблизи туристических маршрутов, это в свою очередь бросает тень на репутацию самих городских властей, которые уже десятилетие ничего не могут поделать с этой криминальной точкой.

Облагородить Апраксин двор пытались не раз. На сегодня существует несколько проектов реконструкции и приспособления рынка к современному использованию. Первопроходцем в 2008 году стала компания «Главстрой» – один из собственников помещений рынка. Однако начать реконструкцию так и не получилось, ведь прежде нужно было переселить многочисленных собственников рынка. Компания с этим не справилась, поэтому договор с ней расторгли.

По той же причине не пошли дела у последующих инвесторов – КЦ «Питер» и Glorax, которые в разные годы пытались взяться за проект. Как заявил в интервью совладелец последней компании Александр Андрианов, соглашение со Смольным носило рамочный характер, а наличие многочисленных собственников поставило реализацию проекта под вопрос.

Сегодня имущественно-правовой статус корпусов Апраксина двора таков: 27 корпусов находятся в собственности города, 24 – у частников, 17 – в совместной собственности. Чтобы отдать это все в руки единого инвестора, чиновники должны принять закон о передаче объектов культурного наследия целевым образом без проведения торгов.

Стоит отметить, что рынку не помешала бы не только реконструкция, но и решение других проблем. Сегодня по нему страшно пройти не только из-за ушлых торговцев и отваливающейся штукатурки на фасадах, но и неубранного снега и плохих дорог в ухабах и рытвинах. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы горожан, отправленные на портал «Наш Санкт-Петербург». Туда люди отправляют фото грязных куч снега, отмечая, что из-за них испытывают трудности при передвижении по рынку. К этому добавляются коммунальные проблемы: ветхая проводка, угрожающая возгораниями, и обветшание инженерных коммуникаций.

Что касается частных владельцев корпусов, то они, конечно, по мере сил и возможностей занимаются ремонтами и даже могут прибрать окружающую территорию, но делают это бессистемно. Так, устав ждать решительных действий от городских властей, КЦ «Питер», которому на Апраксином дворе сегодня принадлежит наибольший объем площадей в 65 тысяч «квадратов», решил реконструировать один из корпусов, превратив его в апартаменты. По оценкам экспертов недвижимости, в будущем компания сможет реализовать их по цене в 250-300 тысяч рублей за квадратный метр. Правда, проживать там постоянно вряд ли кто-либо решится – уж очень неприятный вид из окна его ждет.

Причина, по которой Смольный до сих пор не может запустить реставрацию Апраксина двора, экспертам не понятна. Казалось бы, такое место в центре города с хорошей проходимостью не может не заинтересовать крупный бизнес.

«Например, я знаю собственника с Апраксина двора. Он подготовил концепцию, готов вложить деньги. Но ему месяцами чиновники почему-то ничего не согласовывают», – рассказала порталу 78.ру гендиректор агентства недвижимости Lapina Екатерина Лапина.

Марина Малахова