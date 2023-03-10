Скандалы: «Биотэк» пензенского экс-сенатора Бориса Шпигеля под наблюдением

Ключевым кредитором стал совладелец компании

7 марта арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в компании «Биотек», подконтрольной семье экс-сенатора от Пензенской области Бориса Шпигеля. Сам он является фигурантом уголовного дела в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Как и писал БВ, вслед за валом исков в отношении ООО «Биотэк» последовали и заявления о банкротстве. В октябре прошлого года его подало ООО «Эллара» с суммой претензий в 15 млн рублей.

7 марта столичный арбитраж удовлетворил ходатайство о введении временного наблюдения в компании. Любопытно, что при этом долг «Эллары» по договору цессии еще в ноябре прошлого года был уступлен ООО «Биофарм».

В суде ее назвали аффилированной должнику: она является участником «Биотэка». Этот факт дал право суду понизить очередность кредитора в удовлетворении требований. Тем более, что налицо — уже с конца 2021 года — имущественный кризис должника: при наличии значительных активов, процент внеоборотных средств был незначительным. Подробности привел суд, изучив финансовые показатели компании и отметив, что доказательств успеха ни одна из сторон по делу не привела.

Активы организации за весь период уменьшились на 7,4 млрд рублей (68,7%), собственный капитал — на 94,4%, что трактуется негативно. Снижение активов связано со снижением запасов, дебиторки, денежных средств. В пассиве баланса наибольше снижение по кредиторской задолженности, нераспределенной прибыли, долгосрочным заемным средствам.

На конец 2021 года коэффициент автономии организации составил 0,03, что говорит о недостаточной доле собственного капитала. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами равнялся -0,06, за год он «весьма значительно» уменьшился — на 0,2, по итогам года не уложившись в норму. Аналогичная история с с коэффициентом покрытия инвестиций — он снизился до 0,15 (-0,13), став «значительно ниже нормы».

Стремительно уменьшился коэффициент обеспеченности материальных запасов за год стремительно — с 0,37 до -0,22 (-0,59), приняв «критическое значение». Величина краткосрочной кредиторской задолженности организации значительно превосходит величину долгосрочной задолженности (87,9% и 12,1% соответственно). Значение ниже нормы и у коэффициента текущей ликвидности (1,07 против нормативного значения 1,8). За год он снизился на 0,28 пунктов.

О недостатке ликвидных активов для погашения срочных обязательств свидетельствует и ненормативный коэффициент быстрой ликвидности — 0,77 при норме 1.

За 2021 год «Биотэк» получил убыток в 1,6 млрд рублей (12,7% от выручки). Хотя годом ранее у нее была прибыль в 310 млн рублей. За год на 19,1 млрд рублей снизилась выручка от продаж и расходы по обычным видам деятельности — на 17,1 млрд рублей. Причем в процентном отношении изменение выручки (-59,1%) опережает изменение расходов (-53,5%).

— Организация получила убыток как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило отрицательные значения всех ключевых показателей рентабельности за данный период, — говорится в документах суда.

За 2021 год организация по обычным видам деятельности получила убыток — 12,7 копеек с каждого рубля выручки от реализации. Имеет место отрицательная динамика рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный период прошлого года (-13,7 коп.). И отрицательная динамика финансового результата до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки ООО «БИОТЭК» (-16,3 коп. от данного показателя за аналогичный период прошлого года (01.01– 31.12.2020).

Из положительного: чистые активы превышают уставный капитал, однако за весь анализируемый период произошло снижение величины чистых активов.

В итоге суд признал требования «Биофарм» обоснованными, ввел временное наблюдение и назначил временного управляющего. Рассмотрение дела по существу назначено на 21 августа.

Напомним, основным учредителем (77%) «Биотека» является Евгения Шпигель, супруга Бориса Шпигеля. Через дистрибьютерскую корпорацию ей же принадлежат и остальные 23% доли в уставном капитале.

Борис Шпигель был арестован в 2021 году вместе с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, которому по версии следствия, Шпигель передал взятку в размере 20 млн рублей, Mercedes Viano и часы Breguet. Дело передано в суд, который, вероятнее всего, будет выездным и пройдет в СИЗО «Матросская тишина». Это связано с плохим самочувствием г-на Шпигеля: едва ли не сразу с момента ареста он находится в больнице СИЗО.

До этих событий «Биотэк» был одним из крупнейших поставщиков лекарств в России: в конце 2020 г. компания занимала 9-е место в рейтинге фармацевтических дистрибуторов по данным DSM Group.

В его портфеле — более 13 тыс. контрактов на сумму 96,8 млрд рублей. При этом число контрактов за 2021 год сократилось на 47% (12,7 млрд рублей) — худший показатель за последние три года. В итоге уже в первом полугодии 2021 г. «Биотэк» опустился в рейтинге DSM Group на 16-е место. А по итогам первого полугодия 2022 года компания вылетела и из ТОП-25 крупнейших фармдистрибуторов страны.

Эксперты считают, что после ареста Шпигеля региональные власти с опаской смотрят на сотрудничество с компанией, что сказывается на госконтрактах, являвшихся основным источником выручки. При этом они уверены, что и до приобретения актива инвесторами дело не дойдет: с долгами и открытым банкротством он не выглядит привлекательно.

— В отношении компании, скорее всего, будет начата процедура банкротства и введено наблюдение. Исковая нагрузка «Биотэка» настолько значительна, что сценарий ликвидации юридического лица в такой ситуации маловероятен. Вряд ли актив будет приобретен сторонним инвестором, так как с долгами он выглядит не очень привлекательно, — констатировала она.

Справка «БВ». «Биотэк» основан в 1991 г. бизнесменом Борисом Шпигелем. В 2003–2013 гг. он был сенатором от Пензенской области. Компания входит в одноименную группу, которая также включает в себя заводы по выпуску лекарств – «Марбиофарм» в Йошкар-Оле и «Биодез» в Лыткарине (Московская обл.). В ее портфель входили препараты для терапии ВИЧ и диабета, а также онкологических, кардиологических, неврологических и прочих заболеваний.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”