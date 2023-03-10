Правящая партия Грузии пообещала снова внести законопроект об «иноагентах» после доработки совместно с «Единой Россией»

Партия «Грузинская мечта», отозвавшая законопроект «О прозрачности иностранного влияния» из-за массовых протестов, намерена представить его парламенту еще раз.

Грузинские депутаты собираются улучшить документ с помощью коллег из «Единой России».

– К сожалению, первая версия закона, присланная нам, содержала ошибки и шероховатости из-за неправильного перевода, – признал Ираклий Кобахидзе.

После консультаций с коллегами из Москвы было принято решение внести существенные изменения в текст проекта, чтобы он учитывал региональную (грузинскую) специфику. В разработке новой версии примут участие сенатор Андрей Клишас и депутат Валентина Терешкова.

– Хочу заверить, что этот законопроект по-прежнему остается полностью грузинским и направлен на защиту нашей страны от влияния иностранных государств, — заявил глава партии.

В свою очередь российские парламентарии заверили, что уголовная ответственность для грузин за несоблюдение закона будет значительно смягчена. По их мнению, 7 лет лишения свободы за работы на иностранное государство – это «всё же многовато».

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