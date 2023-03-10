В Москве подземную парковку затопило из-за прорвавшейся трубы

В Юго-Восточном административном районе Москвы произошла коммунальная авария. Известно, что подземную парковку в ЖК “Лефортово Парк” затопило из-за прорвавшейся трубы.

По данным телеканала “360”, люди пытаются пробраться к своим автомобилям в резиновых сапогах. Некоторые жильцы уже эвакуировали свои машины, а кто-то решил накрыть свой авто брезентом.