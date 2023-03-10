Детский иммунитет: как защитить от вирусов



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Проблема ослабленного иммунитета встала наиболее остро после пандемии коронавирусной инфекции. Эксперты уверены, что лучшая защита от инфицирования — адекватный иммунитет, который необходимо тренировать. Зайцева Ольга Витальевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии ФГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, Заслуженный врач РФ, отметила важность иммунокоррекции, как в целях терапии, так и профилактики.

Детский организм очень хрупкий и к иммунокоррекции у детей специалисты подходят с большой осторожностью, подбирая те средства, которые обладают наиболее естественным влиянием на иммунную систему. Калюжин Олег Витальевич, д.м.н., профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России обратил внимание на препарат азоксимера бромид (Полиоксидоний®). Важнейшей задачей иммунокоррекции любых заболеваний является не только восполнение недостающего иммунного ответа, но и подавление избыточности некоторых иммунных реакций. Азоксимера бромид — универсальное средство, применяемое как при недостатке, так и при избытке реагирования организма.

Специалисты уверены, что важнейшей задачей при лечении детей является сохранение иммунитета. Регулярное назначение антибиотиков разрушает его, уверена Кириченко Ирина Михайловна, д.м.н., профессор: «Доказанный факт, что после однократного назначения антибиотиков биом восстановится только через год. Коллеги из США и Великобритании провели исследование: у пациентов, которым до года выписывали антибиотики, после 35 лет имели проблемы с желудочно-кишечным трактом, в том числе с поджелудочной железой».

Профессор подчеркнула, что необходимо сохранять родные полезные бактерии организма с самого детства. В противном случае нарушается распознавание организмом системы «свой-чужой», приводящее к беспрепятственному проникновению инфекций.

После ОРВИ самыми частыми осложнениями считаются аденоидит и синусит, для лечения которых чаще всего назначаются антибиотики. Ирина Кириченко добавила, что их применение зависит от степени течения заболевания: «На помощь иммунитету для предотвращения перехода вирусного заболевания в бактериальное может прийти Полиоксидоний®. Было выявлено, что препарат улучшает функцию слизистой оболочки, уменьшает проявление вирусных инфекций, улучшает носовое дыхание и сокращает течение болезни фактически в два раза».

Азоксимера бромид можно назначать как в первый день появление респираторных симптомов, так и на этапе заболевания. Кроме того, препарат успешно сочетается с другими лекарственными средствами.

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