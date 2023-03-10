Aftonbladet – шведов призвали заранее подготовить 500 тыс. могил на случай войны с Россией

Церковь Швеции должна быть готова к массовой гибели населения в предстоящей войне НАТО с Россией, передаёт Aftonbladet. С таким предостережением архиепископ страны Мартин Модеус обратился к своим коллегам. Священнослужитель призвал епископов по всей стране ускорить процесс подготовки могил для 5% жителей скандинавского королевства.



AP

Минувшей осенью Шведская церковь провела переговоры с руководством Минобороны королевства и гражданским агентством по защите населения и готовности к чрезвычайным ситуациям (MSB), а в конце прошлого года её глава архиепископ Мартин Модеус разослал письменный призыв к архиереям ускорить работу по подготовке к предстоящей войне в 550 приходах и пастырствах страны. Причиной этому стала спецоперация РФ на Украине, отмечает издание Aftonbladet.

Войны и катастрофы приводят к массовым смертям — и потребность в местах захоронения возрастает. Раньше в Швеции были правила, согласно которым приходы должны иметь запас территории для захоронения 5% населения, что соответствует примерно полумиллиону могил. Теперь эта рекомендация снова стала актуальной. Кроме того, все приходы должны обеспечить наличие точек сбора трупов возле всех кладбищ, которые должны быть чётко обозначены на картах. По данным Aftonbladet, приходы также должны быть готовы к нехватке топлива и отключению интернета, поскольку крематории не будут работать и придётся вручную регистрировать всех умерших в кладбищенских книгах, которые должны быть подготовлены заранее.

В своих рекомендациях архиепископ Модеус исходит из «наихудшего» сценария, поэтому он призывает церковные общины подготовиться заранее. По словам координатора похорон Шведской церкви Евы Арбрандт Йоханссон, на многих шведских кладбищах есть ранее зарезервированные могильники, однако в настоящее время священников призывают их не использовать, а сохранить на будущее ввиду того, что в некоторых местах не хватает мест для захоронений. Более того, для работы крематориев необходимы запасы топлива и электричество, однако может случиться так, что энергоресурсов у церкви не будет. По этой причине приходы должны быть готовы к рытью могил вручную, для чего нужно заранее заказать лопаты и надгробия, подчёркивает Aftonbladet.

Координатор гражданской обороны Шведской церкви Лиза-Гун Бернерстедт сказала о проведении «оперативного анализа» ситуации с целью подготовки к войне для того, чтобы иметь возможность продолжать работать как можно дольше в трудных обстоятельствах. По её словам, настоятели приходов «всегда» должны быть готовы для привлечения дополнительных ресурсов в ряды Шведской церкви, среди прочего, для «рытья могил», пишет газета Aftonbladet.