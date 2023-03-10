Скандалы: Сможет ли Lerchek выплатить ФНС 300 млн

Как девчонка из Тольятти заработала 3 млрд и влипла в уголовное дело

Блогер и фитнес-инструктор Валерия Чекалина и ее супруг Артем обвиняются в уклонении от уплаты налогов на сумму 311 млн рублей. В соцсетях у них более 15 млн подписчиков, а совокупный доход — более 3 млрд рублей. Следствие считает, что доходы они дробили на разные компании и ИП и собирается заняться их коллегами.

Уголовное дело в отношении супругов Чекалиных по факту уклонения и пособничества в уклонении физического лица от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере, было возбуждено 20 февраля 2023 года. В подмосковный таунхаус блогеров правоохранители 7 марта пожаловали с обыском, предъявив обвинение и взяв подписку о невыезде.

— По данным следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь ИП и, применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год, получив доход от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов в существенно большем размере, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа их родственников, — сообщил СК РФ.

Правоохранители уверены, что г-жа Чекалина незаконно раздробила бизнес и уклонилась от уплаты налогов на сумму более 311 млн рублей.

БВ выяснил, что г-жа Чекалина зарегистрировала свое ИП в Москве в 2018 году. Основной вид деятельности — представление в средствах массовой информации и различные виды торговли. Ни о каких долгах по налогам в открытых источниках информации нет. В 2020 году Чекалина заняла 7-е место рейтинга российских блогеров Forbes с годовым доходом $600 тыс.

Она также соучредитель (75%) в ООО «Би Фит» (розничная торговля через интернет). Выручка ООО впечатляющая — в 2021 году она выросла на 107%, составив 2,9 млрд рублей, чистая прибыль — 274,9 млн рублей. В 2021 году компания выплатила более 506 млн рублей налогов, долг у нее всего 129 рублей.

Также Валерия Чекалина является единственным учредителем ООО «ЛЭА» (производство одежды), созданного в 2021 году. Выручка не показана, информации о долгах по налогам нет.

Артем Чекалин с 2019-го года также зарегистрирован как ИП с тем же видом деятельности, что и у супруги. Долгов по налогам нет. Также он является руководителем ООО «Би ФИт» и вместе с Романом Вишняком учредителем (70%) ООО «Летик мейкап» (оптовая торговля парфюмерией и косметикой). Компания была создана в 2020 году, выручка за 2021 год составила 113,8 млн рублей, чистая прибыль — 59,7 млн рублей.

В аналогичных пропорциях распределены доли Вишняка и Чекалина в компании «Экофлоу», зарегистрированной также в 2020 году. Она занимается торговлей косметическими средствами в спецмагазинах, выручки в 2021 году нет, убыток 2,6 млн рублей. Долг по налогам — 1 тыс. рублей.

Артем и Аркадий Чекалины числятся учредителями ООО «Леани». Зарегистрировано в 2021 году, основной вид деятельности — торговля по почте или через интернет. Выручка не показана, долгов по налогам нет. На Аркадия Чекалина также зарегистрировано ИП, занимающееся рекламной деятельностью. Долгов по налогам нет.

Роман Вишняк также действует как ИП, но с 2013 года, занимаясь базами данных и инфоресурсами. С Екатериной Спасской в 2019 году он создал ООО «Чейси», торгующее товарами по почте или через сеть. Выручка за 2022 год — 239 тыс. рублей, чистая прибыль 9 тыс. рублей. Уплачено 35,6 тыс. рублей налогов.

Обращает на себя внимание тот факт, что у блогеров и связанными с ними людьми и компаниями в открытых источниках отсутствуют не только долги по налогам, но и суды, инициированные в отношении них налоговой. Если обычно ФНС доначисляет налоги и пытается взыскать их через суд, то в отношении супругов Чекалиных почему-то сразу было возбуждено уголовное дело.

По данным издания Star Hit, следователи также заинтересовались и строящимся домом супругов, оценив объект в 1800 кв.м. минимум в миллиард рублей.

— Курировать стройку своего особняка Чекалины ездили на Lamborghini Urus 2021 года (примерно 28 млн рублей) и Mercedes-Benz G-Class Амg G 63 2021 года (примерно 25 млн рублей) — эти машины записаны на Артема Чекалина. А он очень любит быструю и дерзкую езду: по нашим данным, на этих двух авто больше 400 штрафов на 500 тысяч рублей, — рассказал источник издания.

После предъявления обвинения блогеры Чекалины раздумывают над тем, чтобы погасить все налоговые претензии.

— Нарушили закон по нелепой случайности, просто не уследив за финансами, — цитируют СМИ блогеров. — Планируем разобраться с проблемами в самое ближайшее время. В своих соцсетях Чекалины происходящее никак не комментируют. Согласно действующему законодательству, если они закроют долг по налогам, уголовное преследование в отношении них будет прекращено.

Между тем, по данным источника «Ъ» в ГСУ СКР, в ближайшее время не исключено возбуждение еще целого ряда аналогичных уголовных дел, поскольку сейчас ведомство проверяет и других блогеров, которые могут использовать подобные схемы минимизации налогов. Впрочем, совершенно очевидно, что подследственные предпочтут добровольно возместить недоимки, а не доводить дело до суда.

В Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на Валерию и Артема Чекалиных подписаны 10,4 млн и 4 млн пользователей соответственно. У Telegram-канала Lerchek более 691 тыс. подписчиков. Основной контент блога — яркие картинки из жизни семьи и фотосессии. По данным «Медиалогии», блог Валерии Чекалиной в январе 2023 года занимал в рейтинге популярных Instagram-блогеров 4-е место. С ноября 2021 года она ведет рубрику «Ой, мамочки» в программе телеканала «Муз-ТВ» «Каждое утро». У Чекалиных трое детей, их родственники также ведут популярные аккаунты в соцсетях.

Справка БВ Валерия

Чекалина (LER_CHEK) родилась 6 октября 1992 года в Тольятти. В 2013 году окончила бакалавриат Высшей школы бизнеса МГУ, в 2015 году — магистратуру экономического факультета МГУ.

Начала вести блог в 2011 году, позже работала коммерческим директором в обанкротившейся компании мужа Артема Чекалина ООО «Валар плюс», занимавшейся розничной торговлей. В 2016 году запустила линию косметики Letique Cosmetics, с 2017 года организует фитнес-марафоны под названием «Идеальное тело», стоимость месячного курса — 3 тыс. рублей. При этом каждый покупатель пакета становился участником лотереи «Колесо фортуны» с призами в виде квартир, автомобилей, дорогих телефонов. Впрочем, в основном победители получали лишь косметику бренда Letique, создателем которого является сама блогер.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”