Причиной пожара в квартире в центре Москвы названо курение
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Неосторожное обращение с огнем при курении могло стать причиной пожара в квартире в Центральном административном округе Москвы. Об этом сообщила прокуратура.
Пожар случился ночью 10 марта на улице Малая Калитниковская, отмечает телеканал “360”. Из квартиры вывели двух пьяных человек, огонь потушили на площади пяти квадратных метров.
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