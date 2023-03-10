Хирург назвал самую распространенную травму при падении

Сосудистый хирург Данил Наумов перечислил самые частые травмы при падении на улице. Он заявил, что в случае падения на улице можно повредить связки, получить переломы, сотрясение мозга и ушиб лёгкого.

“Общие действия после любого падения — не спешите резко вставать, постарайтесь трезво оценить свое состояние и прислушаться к организму. Если вас что-то настораживает… лучше попросите помощи у прохожих и вызовите скорую помощь”, — цитирует специалиста RT.