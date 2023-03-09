«Сдвинул игру с мертвой точки»

150 лет назад, 8 марта 1873 года, был забит первый мяч в международном матче по футболу.

150 лет назад, 8 марта 1873 года, был забит первый мяч в международном матче по футболу. Его автором стал англичанин Уильям Кеньон-Слэйни, который впоследствии прославился на совсем других полях — на полях сражений.

Старый добрый футбол давно превратился в легенду. Даже в вымышленные истории о спортивных героях былых времен люди верили и продолжают верить. Да и кто точно сегодня подтвердит, как там, при царе Горохе, было на самом деле…

Довоенные болельщики, к примеру, утверждали, что форвард Василий Бутусов своим мощнейшим ударом с правой выворачивал вратарям руки, а его коллега по амплуа Павел Каннуников носил на ноге повязку с надписью «Убью — не отвечаю». Ходила в народе байка и про то, как капитан «Спартака» знаменитый товарищ Старостин сломал однажды мячом штангу на поле стадиона в «Сокольниках». Сам Андрей Петрович впоследствии утверждал, что дряхлые ворота действительно рухнули после того, как одновременно с его попаданием в верхнюю балку в одну из створок врезался голкипер…

Все это — наши футбольные анекдоты XX века. Сказки же из XIX столетия поражают воображение еще больше. Впрочем, эти иностранные мифы и предания четко задокументированы и не вызывают сомнений. По крайней мере,

во всех справочниках именно Уильям Кеньон-Слэйни значится автором первого гола в международном матче между Англией и Шотландией. Однако в профессионального футболиста этот уникальный персонаж так и не превратился…

Появился на свет чудесный господин 24 августа 1847 года, как ни странно, в южной Азии. А точнее, на территории Индии, в Раджкоте, находившемся тогда под протекторатом Британии. Его отец Уильям Кеньон, служивший капитаном в полку 2-й Бомбейской кавалерии, не стал долго думать над именем сына, назвав его в свою честь. Ну а его жена Франсис Катерин (дочь известного адвоката и политика Роберта Слэйни) не возражала. Забавно, что, согласно уже другой легенде, Уильям-младший стал в итоге Кеньоном-Слэйни, только будучи школьником. Дабы после смерти деда, который оставит младшей дочери огромное родовое имение Хэттон Грейндж в Шропшире, наверняка сохранить право на наследство.

Учился Уильям в Итоне, а затем — в оксфордском колледже Крайст-Черч. Спортивные занятия или физическая культура, разумеется, имели место и в том, и в другом учебных заведениях, которые были обязаны воспитывать не только интеллигентных, но и сильных мужчин. Но не лихая баталия 11×11 поначалу привлекала джентльмена Уильяма, а забава с битой и маленьким мячиком, который требовалось направить в своеобразную калитку. Уже поступив на военную службу в 3-й батальон Гренадерской гвардии, он вплотную займется крикетом и целых 14 лет (с 1865-го по 1879-й) будет выступать за великий Мэрилебонский клуб, основанный еще в 1787 году.

Но на заре большого спорта многие атлеты являлись универсалами. И параллельно выступать, скажем, в беге и плавании, стрельбе и фехтовании, крикете и футболе было в порядке вещей.

И Кеньон-Слэйни, обладавший отменной реакцией, сумасшедшей скоростью и выносливостью, конечно же, пройти мимо футбола, который начинал завоевывать умы британской публики, никак не мог. Он отлично проявлял себя в «Оксфорд Юниверсити», и мало кто удивился, когда лучшая команда страны — «Уондерерс» — пригласила способного нападающего в свои ряды. Примерно в то же время, в начале 1873 года, на шустрого милорда обратили внимание и тренеры сборной Англии, которой предстояло схлестнуться с шотландцами во втором международном матче.

Команда «Куинз Парк». Фото: архив

Первый же поединок этих национальных дружин состоялся еще 30 ноября 1872 года. Его предыстория тоже весьма любопытна. После серии товарищеских спаррингов, прошедших в Лондоне, «Куинз Парк» (ведущий шотландский коллектив того периода) предложил англичанам сыграть официальную встречу в Глазго. И в День святого Андрея на стадионе «Гамильтон Кресент» в присутствии 4000 зрителей приезжие парни в белой форме зарубились с одетыми в синие майки хозяевами арены. Уникальная битва, напоминавшая современный футбол лишь отчасти, завершилась нулевой ничьей, хотя упрямые шотландцы и провели свой гол в первом тайме. Но судья взятие не засчитал, так как решил, что мяч прошел над лентой, которая заменяла перекладину тогдашних ворот. Реванш же, ясное дело, должен был играться уже в Лондоне. И вот на этот поединок и вызвали Уильяма Кеньона-Слэйни.

…Поскольку у Шотландской ассоциации существовали проблемы с деньгами, на матч от 8 марта 1873 года прибыло лишь восемь соотечественников Вальтера Скотта, а трех недостающих отыскали уже в английской столице. Определенный «недокомплект», безусловно, атакующий потенциал гастролеров снизил, но никто не ожидал, что земляки Шекспира уже в дебюте накажут «тартановую армию». Как шутят сегодня комментаторы, секундная стрелка не успела сделать полный круг, а счет на «Кеннингтон Овале» был открыт. И сделал это, как вы догадались, наш герой.

«Уже на первой минуте англичанин Уильям Кеньон-Слэйни сдвинул игру с мертвой точки» — такая фраза присутствовала в отчете местной газеты.

Тайм закончился со счетом 2:2, но во второй половине новобранец вывел англичан вперед на 60-й минуте, а его напарник Чарльз Ченери вскоре закрепил преимущество «львов». И судья Теодор Ллойд, к радости 5000 свидетелей, зафиксировал викторию родоначальников футбола (4:2). Примечательно, что старше 25-летнего сочинителя дубля в составе хозяев был лишь 41-летний вратарь и капитан команды Алек Мортен. Ну а в «Футбольном ежегоднике» за 1873 год про голеадора есть следующее строчки: «Заработанная всего за несколько недель репутация обязывает быть самым успешным форвардом года».

29 марта Кеньон-Слэйни вышел в полосатой футболке «Уондерерс» на финал Кубка Англии против своего бывшего коллектива — «Оксфорд Юниверсити». Уильям забил мяч, который судья отменил из-за офсайда, но «странники» все-таки выиграли матч на «Лилли Бридж» (2:0).

Этот трофей, который, к слову, в те годы вручался победителю не на поле, а в ресторане, на торжественном ужине, так и остался единственным футбольным призом легенды.

В следующем сезоне он перешел в «Олд Итонианс», но в двух решающих кубковых поединках (в 1875 и 1876 годах) отличиться, как и его партнеры, не смог… Не надел больше Уильям и майку главной команды страны (тот международной матч стал для него первым и неповторимым). А все потому, что он вздумал целиком и полностью посвятить себя военной службе. Кстати, национальный рекорд Кеньона-Слэйни (два мяча за сборную в одной игре) побили только в 80-х годах позапрошлого века.

Доподлинно известно, что в 1882 году Кеньон-Слэйни принял участие в битве при Тель-эль Кебире, случившейся во время восстания Ахмада Ораби-паши. Египетская армия была разбита, а Кеньона-Слэйни представили к различным наградам.

Через пять лет его произвели в полковники и избрали в парламент по округу Ньюпорт, где он защищал интересы Консервативной партии на протяжении двух десятков лет. Уильям удачно женился на Мейбил Селине Бриджмен, дочери третьего графа Брэдфорда. У них родилась дочь Сибил Агнес и сын Роберт Орландо, который в 1935-м стал шерифом графства Шропшир. Но об этом Кеньон-Слэйни-старший уже не узнал…

К сожалению, блестящий спортсмен, военный и политик не справился с подагрой и умер в возрасте 60 лет. Его похоронили с почестями на церковном кладбище Сент-Эндрюс в Райтоне 24 апреля 1908 года.

Андрей Успенский,

корреспондент «Новой Газеты»

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