Медики назвали самый опасный алкогольный коктейль

Разговоры о вреде

различных алкогольных напитков — это тема, постоянно поднимающаяся в обществе.

Нет ни одного медицинского канала или эксперта, который бы не затронул эту

тему. Пятый канал решил узнать о наиболее опасном алкогольном коктейле,

пообщавшись с врачами.

Медики назвали алкогольный

напиток, который может представлять смертельную угрозу для человека. Самая

опасная увеселительная жидкость — это коктейль из алкоголя и энергетиков.

Сочетание добавок

и алкогольных напитков может серьезно навредить работе сердца. Фактически, эти

два ингредиента и так по отдельности оказывают мощное воздействие на

сердечно-сосудистую систему. Одновременное использование нагрузок этих двух компонентов

может привести к серьезным проблемам — например, к тахикардии и аритмиям.

А так называемое

«пьяное» употребление, когда этот коктейль часто пьют в больших количествах,

может привести даже к летальному исходу — сердце просто не справляется с такой

большой нагрузкой.

Ранее, стало

известно, что безалкогольное пиво в некотором смысле даже полезно организму.

Оно стимулирует выработку желудочного сока. А вот вино — наоборот, не несет в

себе ничего, кроме аромата и добавок.