Дымчатая брюнетка — самый крутой весенний тренд: как адаптировать модный оттенок волос под разные стрижки

Этой весной в тренде окрашивание в дымчатых тонах. Преимуществом этого направления является возможность стилизовать модный оттенок практически под любую прическу. Красота и оригинальность, нежность и женственность, а также неповторимый креативный образ в целом вам гарантированы. Остается выбрать самый привлекательный вариант, который сделает вас неотразимой.

С “волчьей” стрижкой

Модная “волчья” стрижка не покидает своих позиций, она по-прежнему является одной из самых популярных. Особенно привлекательно она выглядит с дымчатым отливом на коричневых волосах. Прическа смотрится стильно и даже немного дерзко, она практична и может использоваться для любого выхода.

С синими бликами

Дымчатый брюнет относится к холодным оттенкам, поэтому очень гармонично сочетается с такими же холодными тонами. К примеру, сочетание с синими цветом будет смотреться просто потрясающе. Осветлите несколько прядей и окрасьте их в синий цвет, прическа сразу станет яркой и нарядной. К тому же это отличный вариант для тех, кто не решился окрасить все волосы в синий цвет.

С длинными слоями

Многослойные стрижки на длинные волосы сегодня снова в тренде. Их форма вызывает восхищение, а волосы выглядят просто изумительно. Эффект усиливается, если вы выберете дымчатый оттенок. Добавится блеска, естественности, движения, слои станут более заметными и привлекательными, что однозначно является преимуществом.

Коричнево-дымчатая брюнетка

Также очень оригинальный и необычный оттенок, который поможет вашим волосам выглядеть просто фантастически. Если у вас от природы темно-коричневый цвет волос, добавьте немного пепла, и получите оригинальный оттенок. А если волосы черные, можно их немного осветлить и добавить серо-коричневого дыма, чтобы получить холодный тон. Такой вариант идеально подойдет обладательницам холодного типа.

С балаяжем

Дымчатый оттенок отлично смотрится в переходах от темного к светлому тону и наоборот. Подойдут модные техники типа омбре или балаяж. Плавные переходы сделают ваши волосы максимально привлекательными, особенно выиграют локоны средней или большой длины. Выберите дымчатые оттенки по своему смотрению, это могут быть коричневые или серые тона.

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С фиолетовыми бликами

Выбор фиолетового оттенка для прядей — это самый безопасный и правильный выбор, поскольку этот цвет никогда не испортит общего вида. Если вы являетесь брюнеткой от природы или остановили свой выбор на черном цвете волос, добавьте немного дыма с фиолетовыми оттенками. Можно окрасить несколько прядей, сделав их более яркими, а остальные волосы просто тонировать в дымчатый оттенок. Можно сделать общий дымчато-фиолетовый фон, который будет смотреться не менее привлекательно.

С волнами

Дымчатый оттенок словно создан для волнистых волос. Поэтому, если вы являетесь счастливой обладательницей кудрявых длинных волос, остановите на нем свой выбор. Волосы будут смотреться более стильно, эффектно и привлекательно. Можно слегка осветлить пряди у лица, все зависит от вашего вкуса.

С “детской” челкой

Некоторым девушкам может показаться, что дымчатый оттенок смотрится несколько мрачно и угрюмо. Если вы действительно так полагаете, компенсируйте эти качества оригинальной креативной прической. К примеру, можно выбрать боб с прямым срезом и “детской” челкой. Согласитесь, прическа смотрится иначе.

С красными прядями

Как уже было сказано, холодный дымчатый оттенок гармонично сочетается с другими тонами, а с красным смотрится просто великолепно. Добавьте несколько прядей огненно-красного или вишневого цвета, ваша прическа сразу станет экстравагантной, креативной и той, которая привлечет к себе множество восхищенных взглядов.