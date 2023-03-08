Воздушный боб: новая стрижка, сочетающая объем из 90-х и современные линии (идеи с фото)

Сегодня стрижка боб снова в тренде, но она усовершенствована, поскольку сочетает в себе объем из 90-х и много новых и стильных идей. Именно о новой стрижке под названием воздушный боб пойдет речь в статье.

Концепция

Новая модная стрижка боб имеет красивую форму. Ее длина чуть больше традиционной, присутствуют слои, но при этом остается объем, который был в моде в девяностых годах прошлого века.

Это очень стильная универсальная прическа, которая подойдет представительницам прекрасного пола разных возрастов и может использоваться в качестве повседневной, деловой и нарядной.

Преимущества

Первым преимуществом является красота. Прическа неимоверно красивая, обладает очень стильной формой, подходит практически к любому образу. Еще одним плюсом является практичность, поскольку укладка занимает минимум времени (по сравнению с укладкой длинных волос), но при этом выглядит эффектно и кажется сложной. К списку преимуществ можно добавить увеличение объема.

Даже тонкие волосы будут выглядеть пышными благодаря оригинальной технике стрижки и возможности увеличить объем при помощи прикорневого начеса. Как уже было сказано, стрижка относится к разряду универсальных, поскольку подходит для любого выхода, а также идет женщинам разного возраста.

Отличительные особенности

Их можно причислить к несомненным преимуществам между старой версией классического боба и обновленной моделью прически. Старый боб предусматривает короткую длину, однако не все дамы готовы расстаться с длинными волосами. Воздушный боб — это альтернатива, поскольку длина доходит до подбородка и при необходимости и желании вы сможете собрать волосы в хвостик (или сделать другую прическу по вашему усмотрению).

Различие также состоит в наличии слоев в новой версии. Это означает, что каждая прядь даже без укладки займет свое место, форма не изменится, а концепция сохранится.

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Раньше можно было стилизовать боб различными способами. Это химическая завивка, гладкие или пышные волосы. В этом сезоне упор делается на объем, поэтому предпочтите пышный вариант, который однозначно будет выигрышным. Прическа в такой форме смотрится более естественной и живой, а волосы – легкими и здоровыми.

Преимуществом является минимальное использование или отказ от стайлинговых средств. Вам не надо укладывать локоны один к одному или всячески удерживать форму при помощи средств.

Дайте волосам возможность дышать и оставаться естественными, без применения дополнительных фиксаторов и закрепителей прически они будут оставаться более здоровыми и красивыми.