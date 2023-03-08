Смесь маллета и пикси: что собой представляет новая стрижка бикси и как применить ее к своим волосам (идеи с фото)

В тренде нынешнего сезона стрижка бикси, которая имеет элементы пикси и боба, удлиненный вариант допускает небольшой процент наличия маллета. Это очень стильная и красивая прическа, которая обладает рядом преимуществ. Об идеях стрижки и способах ее стилизации пойдет речь в данной статье.

Концепция

Стрижка бикси, как уже было сказано, является соединением двух причесок – это пикси и боб. Она также позаимствовала характеристику маллета, который был популярен в 80-х годах прошлого века, затем забыт и снова возвращен в моду в 2020-х годах. Речь идет о более длинных волосах сзади и коротких впереди. Если вы являетесь поклонницей именно такой формы, остановите выбор на данной прическе. Однако это непринципиально, поскольку концепция бикси допускает наличие коротких волос на затылочной зоне и подлиннее впереди, у лица.

Как вы поняли, определенных правил нет, поскольку имеется в виду сочетание разных причесок, и в данном случае это писки, боб и маллет. Выберите все самые привлекательные элементы из каждой и получите уникальную и оригинальную модную прическу.

Преимущества

Первым и несомненным преимуществом является то, что прическа отличается красотой и стильностью. Она очень привлекательна, причем на волосах любой структуры. Не имеет значения, обладательницей каких волос вы являетесь (тонкие или густые, вьющиеся или прямые), в любом случае у вас получится выбрать себе самую подходящую форму, поскольку прическа бикси имеет множество вариантов.

Вторым плюсом можно назвать практичность, поскольку для укладки не придется тратить много времени. При желании и наличии послушных волос, которые имеют свойства укладываться в красивую форму (к тому же этому способствует оригинальная техника стрижки), укладку можно вообще игнорировать. Также к ряду преимуществ можно причислить универсальность прически, поскольку она подходит представительницам прекрасного пола любых возрастов (от маленьких девочек до дам почтенного возраста). Может быть повседневной, деловой и нарядной, дополнит и сделает целостным и завершенным любой лук.

Если вы не готовы остановить свой выбор на короткой стрижке, а длинные волосы – также не ваш вариант, отдайте предпочтение этой милой и оригинальной прическе. Она занимает среднюю позицию по длине, и в этом ее большой плюс.

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Уход и укладка

Уход за прической относительно прост. Достаточно регулярно мыть голову, чтобы волосы не были грязными, и укладывать по своему усмотрению привычным для себя способом. Посещать мастера рекомендуется не очень часто, достаточно одного раза в полтора месяца. Если вас не смущает отросшая длина, можно стричься реже, поскольку форма продолжает оставаться прежней и не менее привлекательной.

Укладку рекомендуется делать, используя стайлинговые средства, а также разные приборы. Все зависит от того, какой вы хотите получить эффект. Нанесите на сухие или влажные волосы средство, затем просто высушите волосы при помощи фена и брашинга, завейте на бигуди, используйте плойку или утюжок.

Пикси с удлинением

Речь идет о прекрасной прическе с удлиненными прядями у лица, которая является моделирующей и омолаживающей. Пряди помогают частично прикрыть пухлые щечки, отвлекут внимание от второго подбородка, выгодно подчеркнут красивые черты лица. Такая прическа больше подойдет круглолицым девушкам.

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Круглой формы

Очень мило и женственно смотрится прическа, которая похожа на чашечку. Вы можете также сделать пряди впереди удлиненными или предпочесть прямой срез. Наличие челки и аккуратная форма делают стрижку нежной и универсальной в качестве дополнения к любому стилю.

С челкой-шторкой

Челка-шторка по-прежнему в тренде, и у вас есть замечательная возможность стилизовать ее под прическу бикси. Такой вариант является очень выигрышным, поскольку стрижка позволяет моделировать форму лица и может выступать в качестве омолаживающей (челка прикрывает морщинки на лбу).

С ровным срезом

Очень стильная и даже экстравагантная прическа, которая наверняка понравится креативным девушкам. В данной стрижке отдается предпочтение небольшой длине и ровному срезу. Челка может присутствовать по вашему усмотрению (как вариант, можно использовать ровный пробор посередине без челки). Прическа смотрится великолепно и сделает ваш образ целостным и законченным.