Новое видео с протестующими в Капитолии разделило барнаульцев

В Барнауле (Алтайский край) обострилась общественная дискуссия из-за публикации американским телеведущим Такером Карлсоном новых кадров событий в Капитолии США 6 января 2021 года.

Из опубликованного видео следует, что протестующие не захватывали здание, а беспрепятственно туда вошли при содействии полиции.

Ролик усилил позиции тех барнаульцев, кто изначально считал произошедшее провокацией «глубинного государства» против Дональда Трампа. Их оппоненты утверждают, что кадры могли быть смонтированы или даже целиком нарисованы при помощью нейронных сетей, а также указывают на недостаточную квалификацию и ангажированность Такера Карлсона.

Усилившееся противостояние удаётся удерживать в рамках дискуссии благодаря появлению на алтайском телевидении ток-шоу «Америка сейчас» и «Республиканский обзор». Они выходят в прямом эфире и строятся вокруг обсуждения с гостями острых тем внутренней политики США.

Тем не менее, барнаульцев из числа сторонников и противников Дональда Трампа просят избегать споров на улицах и особенно в питейных заведениях, поскольку это часто приводит к дракам, а в южных районах города – даже к перестрелкам.

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