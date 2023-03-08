Мухоморы атакуют

Красноярский депутат из «Новых людей» отравился в Москве.

7 марта в Москве депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов попал с тяжелым отравлением в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и находится в токсикологической реанимации. Об этом сообщают РИА Новости. Самые разнообразные СМИ единодушно пишут, что депутат отравился мухоморами.

Подробностей немного: госпитализировали около двух ночи, забрав из квартиры на Кутузовском проспекте. В краевом Заксе не могут как-либо прокомментировать эту новость и подтверждают лишь то, что депутат действительно улетел в Москву.

Терехову 44 года, депутатствует с 2021 года от партии «Новые люди», до этого его знали как столичного пиарщика с экстравагантными манерами. Активно ведет именной телеграм-канал (где рекламирует, в частности, физкультуру и в целом ЗОЖ), а приветствует читателей и

представляется так: «Алкоголик. Поэт. Признанный гений. Самый красивый из всех Его сыновей. Человек Длинной воли. Сама неотвратимость. Гендиректор агентства «Социальные сети». Ведущий МТРК МИР. Депутат ЗакСобрания Красноярского края (Новые люди). Член РГО. Showrunner iKumena».

Новых постов здесь не было с 6 марта.

Произошедшее с депутатом кажется столь же нелепым, как многие его поступки и речи до этого. Например, за несколько дней до происшествия он стал звездой Красноярского экономического форума, обвинив в смоге над городом красноярских баб Маш и дедов Вась с их печками — натурально. Якобы это они, отапливая дома углем, вносят самый большой вклад в «черное небо», а проблема появилась, когда в частном секторе установили счетчики на электричество, 7–8 лет назад. До этого люди отапливались электричеством бесплатно — воруя его. С появлением счетчиков пришлось вернуться к углю. «Очень сложно сказать, что 15 тысяч домохозяйств, или 50 тысяч человек, — это виновники черного неба. Проще тыкать в «Русал» или «Норникель». […] Удобно колпачить «Норникель», потому что у него много денег и ему легче откупиться».

Комментировать это как-то даже неудобно. По всем замерам, по всей госстатистике, есть два основных стационарных загрязнителя воздуха в Красноярске. Первый — это крупнейший в мире алюминиевый завод («Русал»), второй — угольные ТЭЦ Сибирской генерирующей компании. Однако региональные власти, лежащие ковриком под «Русалом» и СГК, из года в год гнут именно такую линию: виновато печное отопление, выхлопы транспорта, безветрие, ветер, дующий не туда, плотная городская застройка, не тот климат, не тот ландшафт и т.д. Ну вот еще добавились не те люди, вороватые и несознательные.

В самом центре Красноярска — например, в находящемся прямо напротив Заксобрания и администрации края Центральном парке — до последнего времени можно было видеть на столбах рекламу галлюциногенных грибов с QR-кодами (пишут, что грибы легальные, продаются через постаматы). Не так давно подросток отравился мухомором, купленным им на Wildberries. Краевой Роспотребнадзор добился судебного запрета на продажу мухоморов через этот маркетплейс (а регуправление ФАС возбудило дело против службы доставки роллов и суши «Ёбидоёби» — она, в частности, утверждает, что ее «магический бургер-антистресс с мухомором улучшает сон, развивает креативность и помогает в профилактике Covid»).

Состояние Терехова, по сведениям правительственной «Российской газеты», — тяжелое, температура нормальная.

Алексей Тарасов,

Обозреватель

—