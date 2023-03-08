Мнение: Микрофоны-кляпы, Фейсбук подсиживает Тикток и безопасность беспилотных авто

1. Накануне мы с вами обсуждали проблемы опенспейсов. Оказывается, для борьбы с постоянным рабочим шумом уже делают микрофоны-кляпы. Цитирую из письма читателя:



Обычно амбушюры для наушников применяют, чтобы к ушам прилегали и от звука защищали. Ребята из фирмы Hushme сделали гарнитуру, сверху и снизу прилегающую к губам. Рядом сидящие не слышат обычный разговор и еле слышат громкий.

Для собеседника на том конце разговора — это только лучше (он не слышит звуки офиса). Постоянно носить на рту не надо — только во время разговора (потом легко снимается). Совместимо с телефоном и с компьютером. На уши можно надеть свои накладные наушники, если не нравятся их вкладыши (т.е. использовать от Hushme именно их основную ценность, микрофон с накладками)

Вот видео, вот сайт производителя, цена — $229 (17 тысяч рублей на наши деньги).

2. Китайский Связной пишет (ссылка):



Как всё удивительно складывается – оказывается, за кампанией про запрет ТикТока с 2020 года стоит платная антикампания от цукерберговской фирмы Meta, владеющей Facebook.

Они наняли контору под названием Targeted Victory, которая проплачивала различные акции – в том числе, например, вандализм в школах США в 2021 году. А после тащила эти видео как доказательство для статей в локальных американских СМИ, что вот мол, через ТикТок что распространяется, подчёркивая, что это из-за Китая.

Классика жанра прямо.

3. Разработчики беспилотных авто рапортуют, что их машины водят гораздо безопаснее, чем люди (ссылка):

Согласно сообщению в блоге Вэймо, компания преодолела отметку в 1 миллион миль (около 1,6 млн км) пройденных робомобилями по дорогам общего пользования без страховочных водителей. Компания указывает, что это расстояние равно 40 поездкам вокруг Земли или 80 годам за рулем для среднего американца. Очевидно, что общее количество километров автономного вождения намного больше, учитывая растущее присутствие компании в тестировании роботакси.

Коллега-разработчик роботакси Cruise недавно объявил о том же достижении. Тем не менее Вэймо превзошла своего конкурента, опубликовав данные о показателях безопасности, собранные во время каждой поездки. Несмотря на круглосуточное движение без выходных по крупным городам США, роботакси Вэймо попали только в две аварии и поучаствовали в 18 «незначительных контактах». В общей сложности 20 происшествий с нулевым числом пострадавших.

Вэймо также отмечает, что более половины случаев «контактов» были результатом столкновения других водителей с неподвижным автомобилем Вэймо, а не наоборот. Каждое из происшествий было связано с одним или несколькими нарушениями правил дорожного движения или опасным поведением со стороны водителей другого транспортного средства.